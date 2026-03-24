Buldhana Accident: भरधाव ट्रॅव्हल्सची ऑटोला धडक; महिलेचा मृत्यू, ५ जण गंभीर जखमी

जळगाव जामोद : तालुक्यातील आसलगाव येथे नांदुरा रोडवरील कॉटन मार्केटसमोर ता.२२ मार्च रोजी दुपारी काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात घडला. भरधाव ट्रॅव्हल्सने ऑटोला धडक दिल्यामुळे ऑटोमधील एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला तर पाच प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत..दरम्यान संतप्त नागरिकांनी ट्रॅव्हल्सच्या काचा फोडून चालकाला चोप दिला. यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, जळगाव जामोद येथून पुण्याकडे जाणाऱ्या साईरथ ट्रॅव्हल्सने क्रमांक जीजे १४ डब्ल्यु ०५४१ ने आसलगाव येथे एका प्रवासी ऑटो क्रमांक एमएच १९ बीजे २८२५ ला जोरदार धडक दिली..हृदय पिळवटणारी घटना! मजुरांच्या ऑटोला भरधाव कारची धडक; दोन महिला ठार, आठ गंभीर जखमी, किंकाळ्या अन् काय घडलं...या भीषण अपघातात ऑटोमधील जयश्री किसन उद्धट (३८) रा. आसलगाव या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. तर ऑटो चालक गजानन सोळके (४५), गोपाल किसन उद्धट (१२), वंदना अनिल मेहंगे (३५), नंदा प्रकाश डाबेराव (३९) सर्व रा.आसलगाव व मंगला भीमराव लोथीया (४५) रा. काजेगाव हे पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत..सर्व जखमींना सुरुवातीला जळगाव जामोद येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, मात्र त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी खामगाव येथे हलविण्यात आले आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती. दरम्यान या भीषण घटनेमुळे संतप्त नागरिकांनी ट्रॅव्हल्सच्या काचा फोडल्या आणि चालकाला चोप दिला..Samruddhi Accident: समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; ट्रॅव्हल्स जळून खाक, चालकाचा होरपळून मृत्यू.परिस्थिती तणावपूर्ण असताना ठाणेदार नितीन पाटील यांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पीएसआय अमोल पंडित, पोलीस हेडकॉन्स्टेबल भागवत उंबरंडे, निलेश पांडे,पोलीस कॉन्स्टेबल सचिन राजपूत, यांच्यासह तातडीने घटनास्थळी धाव घेत जमावावर नियंत्रण मिळवले. तसेच ट्रॅव्हल्स चालकास ताब्यात घेऊन त्याच्याविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.