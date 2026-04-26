धडा वेगळे शीर करून अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत आढळला महिलेचा मृतदेह; अघोरी पूजेतून नरबळी असल्याची शंका

जळगाव जामोद : तालुक्याच्या रसुलपुर परिसरातील राजुरा लघु प्रकल्पाजवळ अज्ञात महिलेचे शिर धडा वेगळे करून अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. रसुलपुर परिसरातील राजुरा लघु प्रकल्पाजवळ आज ता.२६ एप्रिल रोजी दुपारी एका महिलेचा मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत मिळून आला. .माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक, फॉरेन्सिक टीम, श्वान पथक, स्थानिक पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पाहणी दरम्यान संबंधित महिलेचे शिर धडावेगळे केलेले असून मृतदेह छिन्नविच्छिन्न अवस्थेत आढळून आला असून तिची हत्या झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तर अघोरी पूजेतून हा नर बळीचा प्रकार असल्याची शंका उपस्थित केली जात असून त्या दिशेने देखील पोलीस अधिकचा तपास करत आहेत..अज्ञात महिलेचे प्रेत जय भवानी रुग्णवाहिकेद्वारे ग्रामीण रुग्णालय जळगाव जामोद येथे उत्तरीय तपासणीसाठी नेण्यात आले होते. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पोलीसांकडून प्रकरणाचा कसून तपास सुरू आहे. सदर अज्ञात महिलेचे वर्णन वय अंदाजे २० ते ३० वर्षे, उंची ५ ते ५.३ फूट, रंग सावळा, केस काळे, पेहराव अंगात हिरव्या रंगाचा टॉप, कथ्या रंगाची पॅन्ट (त्यावर काळ्या रेषा), आणि गुलाबी रंगाचे सँडल, उजव्या हातात काळा धागा, डाव्या हातात हिरव्या रंगाच्या बांगड्या आहेत..जर कोणाकडे या वर्णनाची महिला बेपत्ता असल्याची माहिती असेल किंवा या महिलेबद्दल काहीही धागेदोरे मिळाल्यास तातडीने जळगाव जामोद पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधावा, असे आवाहन ठाणेदार नितीन कुमार पाटील यांच्या वतीने करण्यात आले आहे. घटनास्थळाला अप्पर पोलीस अधीक्षक श्रेणिक लोढा, उपविभागीय पोलीस अधिकारी आनंद महाजन यांनी भेट देऊन घटनेचे गांभीर्य समजून घेतले.