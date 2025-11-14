विदर्भ

Wardha News: पोहायला गेलेल्या तरुणाचा पाण्यात बुडून मृत्यू

Drowns in Jamb River in Ashti: जांब नदीवर पोहायला जातो म्हणून घरून निघून गेलेला तरुण रात्र झाल्यावरही घरी परत आला नाही. त्याचा शोधाशोध केला असता गुरुवारी (ता. १३) जांब नदीच्या पाण्यात त्याचा मूतदेह मिळून आला.
