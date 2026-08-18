Gadchiroli Tribal Road Crisis: अधिकारी, मंत्र्यांचा ताफा आला-गेला, रस्त्याबाबत कुणीच ‘ब्र’ नाही काढला!;जबाबदार कोण, अधिकारी की लोकप्रतिनिधी?;सर्पदंशासोबत राजकीय अनास्थेचाही ‘दंश’!

जपतलाई (जि. गडचिरोली): सर्पदंशाच्या घटनेनंतर मंत्र्यांनी, विरोधी पक्षातील नेत्यांनी तसेच लोकप्रतिनिधींनी आश्रमशाळेची पाहणी केली. एवढेच नव्हे तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुद्धा भेट दिली. या रस्त्यावरूनच सर्वांची वाहने धावली. मात्र, एकाही मंत्र्याने किंवा नेत्याने या रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत आवाज उठविला नाही. त्यामुळे आदिवासी बांधवांमध्ये नेत्यांच्या बाबतीत मोठी नाराजी आहे. .धानोरा तालुक्यापासून अवघ्या १० किलोमीटर अंतरावर जपतलाई गाव आहे. या गावातील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेत १० ऑगस्टच्या मध्यरात्री झोपेत असलेल्या विद्यार्थिनींना विषारी सापाने (मण्यार) दंश केला..यात तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला. तर तीन विद्यार्थिनींवर उपचार करण्यात आले. घटनेनंतर या मुलींना रुग्णालयात नेताना येथून थेट धानोराला नेण्याचा रस्ता आहे पण तो अतिशय खराब आहे. त्यामुळे जखमी विद्यार्थिंनींना मोहलीमार्गे तब्बल २५ किलोमीटरचा वळसा घालून खासगी वाहनातून रुग्णालयात न्यावे लागले. यामुळे विलंब होऊन विद्यार्थिनींना वेळेत उपचार मिळू शकले नाहीत. याबाबत आदिवासींमध्ये प्रचंड संताप आहे. शासनाकडून साधा रस्ता तयार करण्यात येत नसेल तर विकासापासून आधीच वंचित असलेल्या आदिवासींना कसा न्याय मिळणार, हा खरा प्रश्न आहे..Nashik crime news : प्रियकरासाठी पतीचा काटा काढला; गळा चिरून हत्या, १८ तास मृतदेह घरात अन् मध्यरात्री कसारा घाटात फेकला.पावसाळ्यात गावाचा तुटतो संपर्क\r\n\r\nशहरापासून दूर असलेल्या जपतलाईतील आदिवासींना आरोग्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंसाठी आजही भटकावे लागते. प्राथमिक आरोग्याच्या सुविधा अद्यापही त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे आपत्कालीन स्थितीत त्यांना तालुक्याच्या ठिकाणाशिवाय गत्यंतर नाही. मात्र, पावसाळ्यात हे स्थान कसे गाठायचे हा मोठा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. जागोजागी रस्त्यावर चिखल साचलेला आहे. ठिकठिकाणी खड्डे पडलेले आहेत. सायकल व दुचाकी वगळता चार चाकी वाहने रस्त्यावरून घेऊन जाणे अवघड आहे. खराब रस्त्यामुळे या गावाचा संपर्क तालुक्याशी दरवेळी तुटतो..रुग्णावाहिका अडकली चिखलातया घटनेतील सर्पदंश झालेल्या दीपाली मडावीचा जीव वाचला. नागपुरातील रुग्णालयात उपचार झाल्यानंतर सुट्टी देण्यात आली. रुग्णवाहिकेने तिला शुक्रवारी (ता. १४) गावी नेण्यात आले. मध्यरात्री १२ ते १ वाजताच्या सुमारास मुरमगाव केहकावाही मार्गावर जंगलात खराब रस्त्यामुळे चिखलात रुग्णवाहिका अडकली होती. तेव्हा गावकरी व कर्मचाऱ्यांनी धक्का देऊन रुग्णवाहिकेला चिखलातून बाहेर काढले होते..Donald Trump: ट्रम्प म्हणाले, भारताकडून शिका! ज्ञानेश कुमारांच्या प्रश्नाचा अमेरिकेच्या निवडणुकीशी काय संबंध?."रस्त्याच्या कामाबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. रस्ता रुंदी करणासाठी काही झाडे कापावी लागणार आहे. त्यासाठी वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. याबाबत बैठक व चर्चा सुरू आहे. विभागाकडून परवानगी मिळताच तातडीने काम हाती घेऊन चांगला रस्ता तयार करण्यात येईल."- डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार, गडचिरोली"तीन दिवसांपूर्वीच १४ ऑगस्टला जपतलाईला जाऊन आलो. येथील रस्ता प्रचंड खराब आणि चिखलमय आहे. उपचाराअभावी मनुष्य अर्ध्या रस्त्यात दगावेल अशी स्थिती आहे. आश्रमशाळेला नेत्यांनी व मंत्र्यांनी भेट दिली. मात्र, कुणीच रस्त्याबाबत ‘ब्र’ सुद्धा काढला नाही. त्यांच्या गाड्या लक्झरी आहेत. पण सामान्य नागरिकांचे काय?"- दत्ता शिर्के, अध्यक्ष- जनसंघर्ष समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.