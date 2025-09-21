विदर्भ

Fridge Compressor Explosion: फ्रिज कॉम्प्रेसरच्या स्फोटाने घर पेटले; दोन लाख रुपयांचे साहित्य खाक, घरात कुणी नसल्याने अनर्थ टळला

Kamthi Fire: कामठीतील हमालपुरा परिसरात शनिवारी फ्रिज कॉम्प्रेसरच्या स्फोटामुळे घरात आग लागली. या आगीत दोन लाख रुपयांचे साहित्य जळाले, पण सुदैवाने जीवितहानी टळली.
कामठी : शहरातील हमालपुरा परिसरात शनिवारी सकाळी राठी हॉस्पिटलसमोर राहणाऱ्या गजभिये कुटुंबाच्या घरात फ्रिज कॉम्प्रेसरचा अचानक स्फोट होऊन काही क्षणांतच आगीने रौद्ररूप धारण केले. यामुळे परिसरात खळबळ उडाली. यात सुमारे दोन लाखांवर रुपयांचे साहित्य खाक झाल्याची माहिती आहे.

