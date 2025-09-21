Fridge Compressor Explosion: फ्रिज कॉम्प्रेसरच्या स्फोटाने घर पेटले; दोन लाख रुपयांचे साहित्य खाक, घरात कुणी नसल्याने अनर्थ टळला

कामठी : शहरातील हमालपुरा परिसरात शनिवारी सकाळी राठी हॉस्पिटलसमोर राहणाऱ्या गजभिये कुटुंबाच्या घरात फ्रिज कॉम्प्रेसरचा अचानक स्फोट होऊन काही क्षणांतच आगीने रौद्ररूप धारण केले. यामुळे परिसरात खळबळ उडाली. यात सुमारे दोन लाखांवर रुपयांचे साहित्य खाक झाल्याची माहिती आहे. .शनिवारी सकाळी साडेदहा वाजता सतीश मनोहर गजभिये (वय ३५) हे पत्नीसह मुलाच्या शाळेत पालक सभेसाठी गेले. घराला कुलूप लावून होते. दरम्यान, घरातील फ्रिज कॉम्प्रेसरचा स्फोट होऊन ज्वाळा पसरल्या. .धूर दिसताच शेजाऱ्यांनी नगरपरिषद अग्निशमन विभागाला कळवून स्वतःच्या परीने आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आगीचा वेग इतका प्रचंड होता की घरातील सर्व वस्तू काही मिनिटांतच भस्मसात झाल्या. कामठी व बीडगाव येथील दोन अग्निशमन गाड्या दाखल होऊन फ्रिज कॉम्प्रेसरच्या स्फोटाने घरच पेटले..दलाने प्रयत्न करीत आगीवर नियंत्रण मिळवले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रशांत जुमडे व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मनीष हीवरकर यांनी घटनास्थळी बचावकार्याचे मार्गदर्शन केले..या आगीत घरातील जीवनावश्यक वस्तू, फर्निचर, अन्नधान्य, कपाटातील २५ हजार रुपये रोख रक्कम तसेच कागदपत्रे जळून खाक झाली असून एकूण नुकसान अंदाजे दोन लाख रुपयांचे असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. सुदैवाने घटनेच्या वेळी घरात कोणीही नसल्याने जीवितहानी टळली. मात्र गजभिये कुटुंब बेघर झाले असून नागरिकांनी शासनाकडे तातडीच्या मदतीची मागणी केली आहे..Godown Fire:'सातारामधील कोडोलीत गोडाऊनला भीषण आग'; इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंसह वाहनेही खाक, लाखोंच्या नुकसानीचा अंदाज.जुन्या उपकरणांपासून सावध !नागरिकांनी जुन्या व खराब झालेल्या फ्रिज, गॅस, हीटर इत्यादी उपकरणांची वेळोवेळी तपासणी करून संभाव्य आग किंवा स्फोट टाळण्यासाठी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन तज्ज्ञांकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.