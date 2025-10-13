Drowning Incident: कामठीतील कन्हान नदीत पोहताना १८ वर्षीय तरुणाचा बुडून मृत्यू; मित्रपरिवारात शोककळा

कामठी : कामठी परिसरातील कन्हान नदीत पोहायला गेलेल्या चार मित्रांपैकी एका तरुणाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. सदर हृदयद्रावक घटना शनिवारी (ता. ११), दुपारी सुमारे दोन वाजताच्या सुमारास घडली..सोफियान अन्सार खान (वय १८) रा. राजीव गांधी नगर, कळमना, नागपूर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. सोफियान तीन मित्रांसह नदीवर पोहण्यासाठी गेला होता. पोहत असताना, अचानक पाण्याच्या प्रवाहात अडकल्याने तो खोल पाण्यात गेला आणि बुडाला..मित्रांनी मदतीसाठी आरडाओरडा केला, मात्र तोपर्यंत पाण्यात अदृश्य झाला होता. कामठी पोलिसांनी शोधमोहिम सुरू केली. मात्र रात्री उशिरापर्यंत शोध घेऊनही त्याचा काहीच लागला नाही. अखेर रविवारी (ता.१२) सकाळी दहा वाजता साई मंदिराजवळील नदीच्या पात्रात एक मृतदेह तरंगताना दिसून आला..Krushna River : दसऱ्याचं कपडे धुण्यासाठी नदीला गेला अन् जीवावर बेतलं, २१ वर्षीय अजयचा १५ तासांहून अधिक तपास.ओळख पटविल्यानंतर तो सोफियान अन्सार खान असल्याचे निष्पन्न झाले. मृतदेह ताब्यात घेऊन कामठी येथील शासकीय उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून मित्रपरिवार आणि नातेवाईकांमध्ये शोककळा पसरली आहे. दरम्यान, या घटनेचा पुढील तपास कामठी पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.