'कॅटरिना' वाघिणीने केली दोन हरणांची शिकार; दृश्य कॅमेऱ्यात कैद, बोर व्याघ्र प्रकल्पातील थरार; पाहा VIDEO

वर्धा जिल्ह्यातील बोर व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या 'कॅटरिना' वाघिणीने केलेल्या शिकारीचे दृश्य नुकतेच कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे. वन्यजीव छायाचित्रकार मनोज लाखे यांनी हा रोमांचक क्षण आपल्या कॅमेऱ्यात टिपला असून, या व्हिडिओची वन्यजीवप्रेमी आणि पर्यटकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू आहे..बोर व्याघ्र प्रकल्पातील जंगल परिसरात कॅटरिना वाघिणीने दोन हरणांची यशस्वी शिकार केली. विशेष म्हणजे शिकार केल्यानंतर ती दोन्ही हरणे ओढत जंगलातील सुरक्षित भागाकडे नेत असल्याचे या व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. वाघाच्या नैसर्गिक शिकारीची पद्धत आणि जंगलातील अन्नसाखळीचे वास्तव दर्शवणारे असे दृश्य अत्यंत दुर्मिळ मानले जाते..Kuno Viral animal : दशकांनंतर कूनोच्या जंगलात दिसला रहस्यमयी 'प्राणी! कॅमेरा ट्रॅपमध्ये कैद झाली पहिली झलक, मुख्यमंत्र्यांनी शेअर केले Photo.वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, वाघ शिकार केल्यानंतर ती जागेवरच खात नाही. इतर हिंस्र प्राणी किंवा scavengers पासून शिकार सुरक्षित राहावी यासाठी तो ती दाट झाडी, ओढ्याच्या काठावरील भाग किंवा एकांतस्थळी ओढून नेत असतो. कॅटरिना वाघिणीनेही याच नैसर्गिक प्रवृत्तीचे दर्शन घडवले आहे..बोर व्याघ्र प्रकल्पातील कॅटरिना ही वाघीण पर्यटकांमध्ये विशेष लोकप्रिय मानली जाते. तिच्या हालचालींचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि तिचे दर्शन घेण्यासाठी राज्यासह देशभरातून पर्यटक येथे येतात. सफारीदरम्यान कॅटरिनाचे दर्शन झाले की पर्यटकांमध्ये वेगळाच उत्साह पाहायला मिळतो..Ratnagiri: संगमेश्वरात खासगी जंगलात रॉयल बंगाल वाघाचं दर्शन, कॅमेरा ट्रॅपमध्ये कैद; वन विभागाचा दुजोरा.दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमुळे बोर व्याघ्र प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. जंगलातील वन्यजीवांचे नैसर्गिक जीवन जवळून पाहण्याची संधी देणारा हा व्हिडिओ निसर्गप्रेमींसाठी विशेष आकर्षण ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.