Buldhana Crime: केळवद येथे तरुणाने संपवले जीवन

केळवद : वार्ड क्रमांक चार खैरपुरा येथील रहिवासी सूरज भोजराज येलेकर(वय२३) या तरुणाने राहत्या घरी कुणी नसताना शनिवारी (ता.२२)सायंकाळी पाच वाजता गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

