Buldhana Crime: केळवद येथे तरुणाने संपवले जीवन

केळवद : वार्ड क्रमांक चार खैरपुरा येथील रहिवासी सूरज भोजराज येलेकर(वय२३) या तरुणाने राहत्या घरी कुणी नसताना शनिवारी (ता.२२)सायंकाळी पाच वाजता गळफास घेऊन आत्महत्या केली..शेजाऱ्यांनी याची माहिती केळवद पोलिसांना दिली. केळवद पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून गळफास घेणाऱ्या तरुणाला शवविच्छेदनाकरीता सावनेर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. सूरज हा आईवडिलांना एकटाच मुलगा होता..आई-वडील शेतमजुरीची कामे करतात. केळवद पोलिसांना मृताच्या आत्महत्येचे कारण अद्याप समजले नसल्याचे सांगितले..पुढील तपास केळवदचे ठाणेदार आशिष सिंग ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस शिपाई मंगेश धारापुरे करीत आहेत..