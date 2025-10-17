Tractor Accident: ट्रक-ट्रॅक्टरच्या भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू; मध्यप्रदेशच्या हिवरा शिवारातील घटना

केळवद : नागपूर-बैतूल राष्ट्रीय महामार्गावर बुधवारी (ता.१५) रात्री साडेअकराच्या सुमारास मध्यप्रदेशातील हिवरा गावाजवळ ट्रक आणि ट्रॅक्टरची भीषण धडक होऊन सावनेर तालुक्यातील खुर्सापार येथील तिघांचा मृत्यू झाला. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..वडचिचोली (म.प्र.) पोलिस ठाण्याचे प्रभारी विक्रमसिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पांढुर्णा येथून विवेक पंढरी कुबडे (वय ३६) यांच्या मालकीचा ट्रॅक्टर शेतीसाठी लागणारे साहित्य घेऊन खुर्सापारकडे निघाला होता..ट्रॅक्टरमध्ये विवेक कुबडे यांच्यासह संदीप त्र्यंबक पटे (वय ३५) आणि अशोक पुंडलिक काळे (वय ६५) असे तिघे प्रवास करत होते. रात्री साडेअकराच्या सुमारास हिवरा शिवारात समोरून भरधाव वेगाने येणाऱ्या ट्रकने ट्रॅक्टरला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की ट्रॅक्टरच्या पुढील भागाचा अक्षरशः चुराडा झाला..या अपघातात संदीप पटे आणि अशोक काळे यांचा जागीच मृत्यू झाला. गंभीर जखमी विवेक कुबडे यांना तत्काळ नागपूर येथील खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. .अपघातानंतर ट्रकचालक वाहनासह पसार झाला असून, पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला आहे. ट्रकचा नंबर अद्याप मिळालेला नाही. या घटनेनंतर वडचिचोली पोलिसांनी घटनास्थळ गाठत पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविले. गुरुवारी तिघांच्या पार्थिवावर खुर्सापार येथे शोकाकूल वातावरणात अंत्यविधी पार पडला. दोन तरुण आणि एका ज्येष्ठ नागरिकाचा एकाच वेळी मृत्यू झाल्याने संपूर्ण गावात शोककळा पसरली आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: खदानीत बुडून दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; नरहरी रांजणगाव शिवारातील घटना,पोहणे बेतले जिवावर.विवेक कुबडे आणि संदीप पटे हे दोघेही मेहनती तरुण शेतकरी होते, तर अशोक काळे हे गावातील ज्येष्ठ नागरिक होते. त्यांच्या अचानक निधनाने गावात हळहळ व्यक्त केली जात असून, या अपघातामुळे परिसरात दु:खाचे सावट पसरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.