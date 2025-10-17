विदर्भ

Tractor Accident: ट्रक-ट्रॅक्टरच्या भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू; मध्यप्रदेशच्या हिवरा शिवारातील घटना

Accident News: नागपूर-बैतूल राष्ट्रीय महामार्गावर बुधवारी (ता.१५) रात्री साडेअकराच्या सुमारास मध्यप्रदेशातील हिवरा गावाजवळ ट्रक आणि ट्रॅक्टरची भीषण धडक होऊन सावनेर तालुक्यातील खुर्सापार येथील तिघांचा मृत्यू झाला. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
