विदर्भ

Washim: केनवड–कोयाळी रस्त्यावर मृत्यूचे सापळे; तारा लोंबकळल्या, रस्ते खचले; प्रशासन व लोकप्रतिनिधी मात्र गप्प

Kenwad–Koyali Road Turns into a Dangerous Stretch: केनवड-कोयाळी रस्ता, रस्त्याची दुरवस्था आणि लोंबकळणाऱ्या वीजतारांमुळे नागरिकांच्या जीविताला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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केनवड; रिसोड तालुक्यातील केनवड–कोयाळी हा महत्त्वाचा मार्ग सध्या प्रवासासाठी राहिला नसून थेट ‘मृत्यूचा सापळा’ बनला आहे. या रस्त्यावरून प्रवास करणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे झाले असून, प्रशासनाकडून नागरिकांच्या जीविताशी उघड खेळ सुरू असल्याची संतप्त भावना परिसरातून व्यक्त होत आहे.

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