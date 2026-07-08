Washim: केनवड–कोयाळी रस्त्यावर मृत्यूचे सापळे; तारा लोंबकळल्या, रस्ते खचले; प्रशासन व लोकप्रतिनिधी मात्र गप्प

केनवड; रिसोड तालुक्यातील केनवड–कोयाळी हा महत्त्वाचा मार्ग सध्या प्रवासासाठी राहिला नसून थेट ‘मृत्यूचा सापळा’ बनला आहे. या रस्त्यावरून प्रवास करणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे झाले असून, प्रशासनाकडून नागरिकांच्या जीविताशी उघड खेळ सुरू असल्याची संतप्त भावना परिसरातून व्यक्त होत आहे. .एका बाजूला महावितरणच्या जीवघेण्या विद्युत तारा लोंबकळत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पायाखाली रस्त्याचा खचलेला कडा मृत्यूची दरी बनून उभा आहे. या दुहेरी संकटात वाहनचालकांना रोज जीव मुठीत धरूनच प्रवास करावा लागत आहे. प्रशासन एखाद्या अपघाताची वाट पाहत आहे का? असा संतप्त सवाल नागरिक करत आहेत..या मार्गावरून दररोज शेकडो नागरिक, शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी तसेच रुग्णांची ये-जा होत असते. विशेष म्हणजे, श्री शिवाजी विद्यालय, केनवड येथे शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थिनींना याच मार्गावरून प्रवास करावा लागतो. खचलेल्या रस्त्यामुळे बसचालकाला प्रत्येक वेळी अत्यंत सावधगिरीने वाहन चालवावे लागत असून, विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेबाबत पालकांमध्येही मोठी चिंता व्यक्त होत आहे..Pune Rain Update: पुण्यात रात्रभर पावसाची जोरदार बॅटिंग; जंगली महाराज रोडवर जुने वृक्ष कोसळले, वाहतूक कोंडीची शक्यता.दरम्यान, या गंभीर समस्येबाबत संबंधित महावितरण तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी अनेक वेळा संपर्क साधण्यात आला. मात्र, ‘ठेकेदाराला सूचना दिल्या आहेत, काम लवकरच सुरू होईल,’ एवढ्याच आश्वासनावर नागरिकांची बोळवण केली जात आहे. प्रत्यक्षात पाच दिवसांहून अधिक कालावधी उलटूनही परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..यापूर्वीही या मार्गावरील धोकादायक परिस्थितीबाबत विविध वृत्तपत्रांतून वारंवार बातम्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. तसेच संबंधित विभागांना निवेदने देऊन तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. तरीदेखील प्रशासनासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे..सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्याने रस्त्याचा आणखी खच होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारांमुळे कोणत्याही क्षणी मोठी दुर्घटना घडू शकते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, प्रशासनाने एखाद्या दुर्घटनेची वाट न पाहता तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी होत आहे..Satara Rain : साताऱ्यात अतिवृष्टीचा तडाखा! जिल्ह्यात ८३ घरांचे नुकसान, सहा पशुधन दगावले, हवामान विभागाचा काय इशारा...निगरगट्ट व्यवस्था‘इशारे दिले, निवेदने दिली, बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या; तरीही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची झोप मोडत नाही. एखादा निष्पाप जीव गेल्यानंतरच कारवाई होणार का? असा संतप्त सवाल परिसरातील नागरिक उपस्थित करत आहेत. नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या या परिस्थितीकडे तातडीने लक्ष देऊन महावितरणने लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारा सुरक्षित कराव्यात, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खचलेल्या रस्त्याची त्वरित दुरुस्ती करावी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची हमी द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा भविष्यात या ठिकाणी घडणाऱ्या कोणत्याही अपघाताची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विभाग आणि दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर राहील, अशी तीव्र भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.