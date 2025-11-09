Buldhana Accident: जामसावळीला जाणाऱ्या दोन भाविकांचा अपघाती मृत्यू; केळवदनजीक ट्रकने दिली दुचाकीला धडक

केळवद : मध्यप्रदेशातील सौंसर तालुक्यातील जामसावळी हनुमान मंदिरात दर्शनाला जाणाऱ्या दोन भाविकांचा चारचाकीच्या धडकेत शुक्रवारी पहाटे मृत्यू झाला. डिकंल कचरू बोटरे (वय २२, रा.आजनी, ता.) सावनेर तसेच चंद्रशेखर श्यामराव नवदीपी (वय ४३, रा.दुधा, जि.पांढुर्णा, मध्य प्रदेश ) अशी या मृतांची नावे आहेत..केळवद पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी पहाटे पाचच्या सुमारास डिकंल बोटरे व चंद्रशेखर नवदीपी हे दोघे आजनी येथून दुचाकीने (एमएच४०/ बीझेड ३८९९) जामसावळी मंदिरात दर्शनाला जात होते..केळवद नजिकच्या जैतगड शिवारातील टोल प्लाझाजवळ छिंदवाडा येथून नागपूरला येणाऱ्या चारचाकीने (एमपी २८/सीए ८१६३) दुचाकीला दिलेल्या जबर धडकेत दुचाकीवरील डिंकल बोटरे, चद्रंशेखर नवदीपी यांचा जागीच मृत्यू झाला. चारचाकीतील विवेक कमलाकर वारजूरकर (वय ३२, रा.भिवापूर) हा गंभीर जखमी झाला..अपघातानंतर चारचाकीचा चालक जितेंद्र ओमकार शाहू (वय ३२, रा.छिंदवाडा) घटनास्थळावरून पसार झाला. त्याला केळवद पोलिसांनी छिंदवाडा येथून ताब्यात घेतले. मृतक घरबांधकाम करणारे मिस्त्री होते. पुढील तपास ठाणेदार आशिषसिंह ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनात पोलिस शिपाई मंगेश धारापुरे करीत आहेत..Nagpur Accident: बुधवार ठरला अपघात वार; सहा जणांचा मृत्यू, खासगी बस, कारच्या धडकेत तिघे ठार,मोटरसायकलही आदळली ट्रकवर.टोल प्लाझा परिसरातील पथदिवे बंदघटनास्थळ परिसरात आरटीओ चेक पोस्ट व टोल प्लाझा आहे. मात्र बऱ्याच दिवसांपासून पथदिवे बंद असल्यामुळे व ब्रेकर संख्या अधिक असल्याने दुचाकी वाहनांच्या अपघातात वाढ झाली आहे. मात्र याकडे टोलवसुली करणारे व आरटीओ चेक पोस्टवरील कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. येथील किमान दोन किमी अंतरावरील पथदिवे तातडीने सुरू करावेत, अशी मागणी मार्गावरील वाहन चालकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.