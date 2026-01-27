Khamgaon 3 AM Armed Robbery

Khamgaon 3 AM Armed Robbery

विदर्भ

रात्री 3 वाजता सशस्त्र दरोडा, प्रतिकार करणाऱ्या पितापुत्रावर चोरट्यांनी चाकूने केले वार, सीसीटीव्ही व्हिडीओ समोर....

Khamgaon 3 AM Armed Robbery : दरोड्यात चोरट्यांचा प्रतिकार करणाऱ्या पिता-पुत्रावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात दोघेही गंभीर जखमी झाले आहेत.
खामगाव (जि. बुलढाणा) : खामगाव शहरातील वाडी परिसरातील वृंदावन नगर येथे मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास एका घरात सशस्त्र दरोडा पडल्याची खळबळजनक घटना घडली. या दरोड्यात चोरट्यांचा प्रतिकार करणाऱ्या पिता-पुत्रावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात दोघेही गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

