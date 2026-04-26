दगडाने मारहाण, चाकू, फाइटर, वस्तराने शरीरावर वार, तरुणाला निर्घृणपणे संपवलं, धक्कादायक कारण समोर

खामगाव : शहरातील बर्डे प्लॉट परिसरात लग्नात नाचण्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून २२ वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्रांनी व दगडाने मारहाण करून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना ता.२५ एप्रिल रोजी रात्री १०.३० वाजता दरम्यान घडली. याप्रकरणी शिवाजी नगर पोलिसांनी चौघांविरूध्द गुन्हा दाखल केला असून तीन आरोपींना अटक केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरातील बर्डे प्लॉट भागातील जोशी ले-आउटमधील मैदानावर शनिवारी रात्री लग्नात नाचण्याच्या कारणावरून युवकांमध्ये वाद झाला. दरम्यान आरोपी शेख आफताब, फैजान खान, शेख तालीब तिघे रा. बर्डे प्लॉट खामगाव तसेच शेख रफिक रा. अकोला यांचा मुलगा अशा चौघांनी संगणमत करून शोएबखान अमिनखान (२२) रा. बरकत किराणा जवळ, बर्डे प्लॉट, खामगाव याच्यावर चाकू, फाइटर, वस्तराने वार करून दगडाने जबर मारहाण केली..यात तो गंभीर जखमी झाल्यामुळे त्याला रूग्णालयात नेण्यात आले मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पुरी यांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. याप्रकरणी मोहम्मद साबीर शेख मुसा रा. बर्डे प्लॉट यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून शिवाजी नगर पोलिसांनी तात्काळ उपरोक्त आरोपींविरूध्द विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला..त्यानंतर रविवारी दुपारी संग्रामपूर तालुक्यातील काकनवाडा - वरवट बकाल शिवारातून तिन आरोपींना अटक केली तर एक आरोपी फरार आहे. गुन्ह्याचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मंदार पुरी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.