Buldhana: शहरातील नाले बनतायेत पुन्हा उकीरडे; नालेसफाईचा लाखांेचा खर्च पाण्यात; कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाईची गरज

खामगाव: शहरात मान्सुनपुर्व नालेसफाई नुकतीच करण्यात आली. मात्र सफाई झालेल्या या नाल्यांमध्ये व्यापारी, दुकानदार व नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कचरा टाकल्या जात असल्यामुळे सदर नाले पुन्हा उकीरडे बनतानाचे चित्र दिसून येत आहे. यामुळे नालेसफाईवर झालेला लाखोंचा खर्च पाण्यात जाणार असून प्रशासनाने तातडीने कठोर पावले उचलून कारवाई करण्याची गरज आहे..खामगाव शहराच्या मधभागातून मुख्य नाल्यासह विविध प्रभागातून १० ते १२ लहान मोठे नाले वाहतात. दरम्यान नगर परिषद प्रशासनाने काहीच दिवसांपुर्वी लाखो रूपयांचे टेंडर काढून मान्सुनपुर्व नाले सफाईला सुरूवात केली. यावेळी अनेक भागातील नाल्यात जेसीबीव्दारे कचरा साफ करण्यात आला. तसेच अनेक भागात सुचना फलक लावून नाल्यात कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला होता. मात्र नागरिकांकडून त्याकडे साफ दुर्लक्ष करत नाल्यांमध्ये पुन्हा कचऱ्याचे ढीगचे ढीग टाकण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: अनेक मंत्र्यांशी संबंध, अन्न व नागरी पुरवठा विभागात नोकरी लावतो; तरुणाला २१ लाखांना गंडा.शहरातील काँग्रेस भवन, नगर परिषद जवळील जैन दवाखाना यासह मुख्य नाल्यात विविध ठिकाणी प्लास्टीक पिशव्या, थर्माकॉल, चहा ग्लास आदी कचऱ्याचे ढिग साचल्याचे दिसून येते. शहरातील अनेक दुकानदार, व्यापारी कचरा संकलन करून घंटागाडीत न टाकता चक्क नाल्यात टाकत असल्यामुळे कचऱ्याची ही गंभीर समस्या बनत चालली आहे.यावर्षी पाऊस झाला नसला तरी येत्या काही दिवसात पावसाला सुरूवात होणार आहे..दरम्यान नाल्यातील कचऱ्यामुळे पाण्याचा निचरा होण्यास अडचण येवून विविध भागात पाणी साचून पुरपरिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी पालिका प्रशासनाने तातडीने कठोर पावले उचलून दंडात्मक कारवाईसह उपाययोजना करण्याची गरज आहे, अन्यथा नालेसफाईवर झालेला लाखोंचा खर्च पाण्यात जाईल ऐवढे मात्र खरे..Mumbai Rain: पहिल्याच पावसाने मुंबईची पोलखोल! वर्दळ नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली; नेमकं कुठे आणि काय घडलं?.नाल्यातील गाळ टाकला काठावरशहरात यावर्षी मान्सुनपूर्व नालेसफाई करण्यात आली. मात्र बहुतांश भागत अद्यापही नाल्यातील कचरा तसाच साचून असून मोठ मोठी वृक्ष वाढलेली दिसून येत आहेत. या भागात जेसीबी जात नसली तरी पालिका प्रशासनाने मजुरांच्या माध्यमातून नालेसफाई करणे गरजेचे आहे. तसेच ज्या भागात जेसीबी व्दारे सफाई झाली तेथील गाळ उपसण्याऐवजी चक्क नाल्यांच्या दोन्ही बाजूच्या कडांना ढीग करून टाकण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे नाले सफाईचा हा नवा पॅटर्न खामगाव शहरात अंमलात आल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.