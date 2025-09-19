Buldhana News: मारुती कार व ट्रेलरच्या भीषण अपघातात पाच ठार; चार जण गंभीर, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वरील घटना

मलकापूर : खान्देश - विदर्भाच्या सीमेवर असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वर चिखली-रमथम गावाजवळ भरधाव वेगातील मारुती इको कारने समोर चालणाऱ्या ट्रेलरला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात ५ जण ठार तर ४ जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना १७ सप्टेंबर रोजी ११.४५ वाजताच्या सुमारास घडली..यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, मुक्ताईनगरकडून मलकापूरकडे भरधाव वेगात येणाऱ्या मारुती इको कार क्र. एमएच ४६ एक्स ३१२० च्या चालकाने चिखली- रमथम गावाजवळ समोर चालणाऱ्या अज्ञात ट्रेलरला पाठीमागून जोरदार धडक दिली..या भीषण अपघातात ईको कारचा चालक साजिद अजीज बागवान (३०) रा. भुसावळ याच्यासह झुमासिकदर (७६) रा. पश्चिम बंगाल, तानीया बागवान ह.मु. भुसावल रा. पश्चिम बंगाल व एक अनोळखी महिला अशा चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. .तर संतोष तेजराव महाले (३०) रा. चिखली ता. मुक्ताईनगर जि.जळगाव खान्देश याचा जळगाव खांदेश येथे उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. तसेच पंकज दिलीप गोपाळ (२२) रा. नांद्रा हवेली, ता. जामनेर जि. जळगाव खांदेश, दीपिका बिश्वास (३०) रा. कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल, हीना अजय पाटील (४५) रा. भुसावळ व एक अनोळखी महिला असे चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत..Malkapur Accident : भरधाव मारुती इको कारची समोर चालणाऱ्या ट्रेलरला पाठीमागून जोरदार धडक; ५ जणांचा मृत्यू , ४ जण गंभीर जखमी.गंभीर जखमी असलेल्या तीन जणांना जळगाव खान्देश येथे तर एका जखमीला बुलडाणा येथे हलवण्यात आले आहे. सदर अपघाताची माहिती मिळताच राष्ट्रीय महामार्गावरील हॉटेल चालक व नागरिकांनी एमआयडीसी पोलिस स्टेशन दसरखेड यांना दिली. त्यानंतर पोलिस निरीक्षक हेमराज कोळी यांनी सहकाऱ्यांसह अपघातस्थळ गाठत स्थानिकांच्या मदतीने अपघातातील मृतक व जखमींना बाहेर काढून रुग्णवाहिकेद्वारे उपजिल्हा रुग्णालय येथे पाठविण्यात आले. तसेच अपघातग्रस्तवाहन बाजूला करून महामार्गावरील ठप्प झालेली वाहतूक सुरळीत सुरू केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.