Buldhana News: मारुती कार व ट्रेलरच्या भीषण अपघातात पाच ठार; चार जण गंभीर, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वरील घटना

Eco Car Crash: मलकापूरजवळ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वर मारुती ईको कारने ट्रेलरला धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या अपघातात पाच जण ठार तर चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
मलकापूर : खान्देश - विदर्भाच्या सीमेवर असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वर चिखली-रमथम गावाजवळ भरधाव वेगातील मारुती इको कारने समोर चालणाऱ्या ट्रेलरला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात ५ जण ठार तर ४ जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना १७ सप्टेंबर रोजी ११.४५ वाजताच्या सुमारास घडली.

