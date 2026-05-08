Nagpur Crime : खापरखेड्यात मनोरुग्णाचा पोलिसांवर लोखंडी रॉडने प्राणघातक हल्ला; दोघे शिपाई जखमी

खापरखेडा (जि.नागपूर) : स्थानिक पिपळा डाकबंगला परिसरात दुपारी घडलेल्या थरारक घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली. कौटुंबिक वाद झाल्याने ११२ वर आलेल्या तक्रारीवरून घटनास्थळी पोहोचलेल्या दोन पोलिस शिपायांवर एका मनोरुग्णाने लोखंडी रॉडने प्राणघातक हल्ला चढविला. या हल्ल्यात दोन्ही पोलिस कर्मचारी जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले..एका पोलिस कर्मचाऱ्याच्या तर पायाला चावा घेत आरोपीने अक्षरशः हैदोस घातल्याने काही काळ परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. प्रकाश जवादे व मंगेश चाचेरकर अशी जखमी पोलिस कर्मचाऱ्याची नावे आहेत. तर राहुल रामुजी जनबंधू (वय ३२, रा. पिपळा डाकबंगला, ता. सावनेर, जि. नागपूर) असे आरोपी मनोरुग्णाचे नाव असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, मनोरुग्ण आरोपी राहुल जनबंधू हा मागील काही महिन्यांपासून मानसिक आजाराने त्रस्त होता. त्याच्या वागण्यात दिवसेंदिवस आक्रमकपणा वाढत होता. घरातील सदस्यांना शिवीगाळ, मारहाण आणि धमक्या देण्याचे प्रकार तो सातत्याने करीत असल्याने कुटुंबीयही भयभीत झाले होते..गुरुवारी दुपारच्या सुमारास त्याने पुन्हा घरात धिंगाणा घालत बहिणीसह इतरांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने त्याच्या बहिणीने थेट ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क साधून पोलिसांना मदतीसाठी पाचारण केले. माहिती मिळताच खापरखेडा पोलिस स्टेशनचे कर्मचारी प्रकाश जवादे व मंगेश चाचेरकर तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी आरोपीच्या घरासमोर गाडी उभी करून ते परिस्थितीचा अंदाज घेत असतानाच आरोपी अचानक लोखंडी रॉड घेऊन बाहेर आला आणि दोन्ही पोलिसांच्या अंगावर धावून गेला. काही समजण्याच्या आतच त्याने रॉडने वार करत पोलिसांना लक्ष्य केले. या झटापटीत एका पोलिस शिपायाच्या खांद्यावर जोरदार प्रहार करण्यात आला, तर दुसऱ्या पोलिसाच्या पायाला आरोपीने चावा घेतल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये घबराट पसरली..मात्र, पोलिसांवर हल्ला सुरू असतानाही मदतीसाठी कुणीही पुढे आले नसल्याची माहिती आहे. जीव मुठीत धरून दोन्ही पोलिस कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचा बचाव करत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना व कंट्रोल रूमला घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर काही वेळातच अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त, वाहन आणि पथक घटनास्थळी दाखल झाले. मोठ्या शिताफीने आरोपीला पकडण्यात आले. तो अत्यंत आक्रमक अवस्थेत असल्याने अखेर दोरीच्या सहाय्याने त्याला आवर घालण्यात आला. त्यानंतर पोलिस वाहनातून त्याला उपचारासाठी मानसिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. घटनेदरम्यान आरोपीची मानसिक अवस्था अत्यंत बिघडलेली होती. वेळेत पोलिसांनी हस्तक्षेप केला नसता तर गंभीर अनर्थ घडून एखाद्याचा जीव गेला असता, अशी चर्चा परिसरात सुरू होती. या घटनेने पोलिसांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.दरम्यान, जखमी पोलिस शिपाई मंगेश चाचेरकर यांच्या तक्रारीवरून मनोरुग्ण आरोपी विरुद्ध प्राणघातक हल्ल्यासह कलमान्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असून खापरखेडा पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.