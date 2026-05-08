विदर्भ

Nagpur Crime : खापरखेड्यात मनोरुग्णाचा पोलिसांवर लोखंडी रॉडने प्राणघातक हल्ला; दोघे शिपाई जखमी

कौटुंबिक वादातून ११२ वर तक्रार; घटनास्थळी पोहोचताच मनोरुग्णाचा लोखंडी रॉडने पोलिसांवर हल्ला, चावा घेऊन परिसरात भीतीचे वातावरण
Police Officers Attacked in Nagpur: Two Cops Injured by Mentally Ill Accused

Sakal

दिलीप गजभिये
Updated on

‎खापरखेडा (जि.नागपूर) : स्थानिक पिपळा डाकबंगला परिसरात दुपारी घडलेल्या थरारक घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली. कौटुंबिक वाद झाल्याने ११२ वर आलेल्या तक्रारीवरून घटनास्थळी पोहोचलेल्या दोन पोलिस शिपायांवर एका मनोरुग्णाने लोखंडी रॉडने प्राणघातक हल्ला चढविला. या हल्ल्यात दोन्ही पोलिस कर्मचारी जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले.

