Kidney Racket : हिमांशूनेच रोशनला कंबोडियात नेले; रामकृष्णच्या पोलिस कोठडीत वाढ

चंद्रपूर - किडनी विक्री प्रकरणात पंजाबमधील मोहाली येथून अटक करण्यात आलेल्या हिमांशू भारद्वाज यानेच रोशन कुडे याच्यासह पाच जणांना कंबोडियात नेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कोलकता विमानतळावरून भारद्वाज हा या सर्वांचा 'केअरटेकर' म्हणून कंबोडियात सोबत गेला होता..त्यापूर्वी मुख्य सूत्रधार रामकृष्ण मल्लेशाम सुंचू (डॉ. कृष्णा) याच्यासोबत या सर्वांची बैठक झाली होती. याच बैठकीत रामकृष्ण आणि रोशन यांची पहिली भेट झाली होती.पोलिस तपासात सहकार्य करत नसल्याने रामकृष्णच्या पोलिस कोठडीत २९ डिसेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. मोहाली येथील हिमांशू भारद्वाज एका खासगी कंपनीत कार्यरत होता. मात्र, नोकरी सुटल्याने तो आर्थिक विवंचनेत सापडला. त्यामुळे त्याने किडनी विकण्याचा निर्णय घेतला..कंबोडियाला गेल्यानंतर तो नॉम पेन्ह येथील 'प्रेआकेट मेअलिया' रुग्णालयातील एका डॉक्टरच्या संपर्कात आला. त्यांच्या सांगण्यावरून त्याने 'किडनी डोनर कम्युनिटी, हरियाना' नावाचे फेसबुक पेज सुरू केले.हिमांशू नेमका किती वेळा कंबोडियात गेला हे तपासण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान, रामकृष्णही या तस्करीच्या टोळीत सामील झाला. या दोघांची बँक खाती तसेच ते वापरत असलेल्या इतर मोबाईल क्रमांकांचे सीडीआर पोलिसांच्या हाती लागले आहेत..देशातील हे रॅकेट रामकृष्ण, हिमांशू आणि कोलकता येथील 'पॉल' नावाचा आरोपी संयुक्तपणे चालवत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. या तिघांचाही चंद्रपूर जिल्ह्यातील मिंथूर येथील रोशन कुडे यांच्याशी थेट संपर्क होता. कंबोडियात पोहोचल्यानंतर हिमांशूने विमानतळावर व्हिडिओ चित्रीकरण केले होते.हा व्हिडिओ पोलिसांच्या हाती लागला असून, त्यात रोशन कुडे स्पष्टपणे दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये हिमांशूसोबत काही भारतीय व कंबोडियन तरुणही दिसतात. यापूर्वीच रोशनने तपास पथकाला मी आणि आणखी चार जण किडनी विकण्यासाठी कंबोडियात आलो होतो, असे सांगितले होते. यावर व्हिडिओमुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे..मोबाईल बंद, पथक तळ ठोकूनकोलकता येथील तस्करी रॅकेटमधील तिसऱ्या 'पॅाल' नावाच्या सूत्रधाराने आपला मोबाईल स्वीच ऑफ केल्याने विशेष तपास पथक अद्याप त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकलेले नाही. मागील चार दिवसांपासून हे पथक कोलकता येथे तळ ठोकून आहे..दोन दिवसांपूर्वी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने 'पॉल' नावाच्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आले होते; मात्र तो आरोपीचा जुळा भाऊ निघाला. त्यानंतर सावध झालेल्या मुख्य आरोपीने आपला मोबाईल बंद केला. हा आरोपीदेखील अभियांत्रिकी पदवीधर असून पूर्वी त्याचा कापडाचा व्यवसाय होता. त्यानेही किडनी विकली आहे..