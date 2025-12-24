Kidney Racket : रामकृष्णने विकल्या १६ जणांच्या किडन्या; पोलिस तपासात खळबळजनक खुलासा, दोन साथीदारांचा शोध सुरू

चंद्रपूर - शेतकरी रोशन कुडे किडनी विक्री प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार रामकृष्ण मल्लेशाम सुंचू (रा. प्रियदर्शनी नगर, सोलापूर) याने आतापर्यंत कुडेसह १६ जणांच्या किडन्या कंबोडियात विकल्याची माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे. सन २०१८ ते २०२५ या कालावधीत तो जवळपास पाच वेळा कंबोडियात जाऊन आला आहे..रामकृष्णसोबत चंडीगड आणि पश्चिम बंगालमधील आरोपींचीही ओळख तपास पथकाला पटली आहे. त्यातील चंडीगडचा संशयितच फेसबुकवर ‘किडनी डोनर कम्युनिटी’ हे पेज चालवत होता. पीडित रोशन कुडे याच्या वैद्यकीय तपासणीत त्याची किडनी काढण्यात आल्याचे सिद्ध झाले आहे.रामकृष्णने पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांतील १६ जणांच्या किडनी कंबोडियात काढल्याची कबुली दिली आहे. एका किडनीमागे त्याला एक लाख रुपये मोबदला मिळत होता. रोशन कुडे यांच्यासोबत पाच जण कंबोडियात गेले होते. त्यातील चौघांच्या किडनी काढण्यात आल्या होत्या. तपास पुढे गेल्यास किडनी विकणाऱ्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता पोलिस सूत्रांनी व्यक्त केली आहे..रामकृष्ण हा उच्चशिक्षित असून त्याने बी.टेक. (मेकॅनिकल) पदवी घेतली आहे. नोकरी न मिळाल्याने त्याने कापड व्यवसाय सुरू केला. मात्र त्यात नुकसान झाल्याने सावकारांचे कर्ज फेडणे अशक्य झाले. याच काळात तो समाज माध्यमावरील किडनी विक्री गटांच्या संपर्कात आला. एप्रिल २०१८ मध्ये त्याने स्वतःही कंबोडियाची राजधानी असलेल्या पनॉम पेन येथील प्रेआ केट मेअलिया या लष्करी रुग्णालयामध्ये आठ लाखांतच किडनी विकली होती..‘डॉ. कृष्णा’ (रामकृष्ण) लोकांना गळाला लावायचा, तर उर्वरित दोघे त्यांना कोलकाता येथे नेऊन वैद्यकीय तपासण्या करून पुढे कंबोडियाला पाठवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होत होते. कोलकात्यातील ज्या प्रयोगशाळेत तपासण्या केल्या जात होत्या, तिचीही माहिती तपास पथकाला मिळाली आहे. दरम्यान, रामकृष्णाला सोलापूर येथून रविवारी रात्री अटक करून सोमवारी ब्रह्मपुरी न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्याला २५ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..उच्च शिक्षण व इंग्रजीवर प्रभुत्वरामकृष्ण सुंचू हा उच्च शिक्षण, इंग्रजीवरील प्रभुत्व आणि सहज मिळणाऱ्या पैशाच्या मोहामुळे किडनी विक्री रॅकेटमध्ये सक्रिय झाला. रामकृष्ण आणि चंडीगड, पश्चिम बंगालमधील अन्य दोन आरोपी रोशन कुडे याच्या संपर्कात होते. कुडेच्या मोबाईल सीडीआरमध्ये हे क्रमांक आढळून आले असून, हे तिघे मिळून किडनी तस्करीचे रॅकेट चालवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.