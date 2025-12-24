विदर्भ

Kidney Racket : रामकृष्णने विकल्या १६ जणांच्या किडन्या; पोलिस तपासात खळबळजनक खुलासा, दोन साथीदारांचा शोध सुरू

रामकृष्णने पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांतील १६ जणांच्या किडनी कंबोडियात काढल्याची दिली कबुली.
सकाळ वृत्तसेवा
चंद्रपूर - शेतकरी रोशन कुडे किडनी विक्री प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार रामकृष्ण मल्लेशाम सुंचू (रा. प्रियदर्शनी नगर, सोलापूर) याने आतापर्यंत कुडेसह १६ जणांच्या किडन्या कंबोडियात विकल्याची माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे. सन २०१८ ते २०२५ या कालावधीत तो जवळपास पाच वेळा कंबोडियात जाऊन आला आहे.

