Bachchu Kadu: बच्चू कडू यांनी मिंथुरला भेट देत पीडित रोशनला दिला धीर; किडनी विकली गेली तरी सरकार गप्प का?

नागभीड : माजी आमदार आणि 'प्रहार' संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी आज शनिवारी (ता. २०) मिंथुर येथे किडनी विक्री प्रकरणातील पीडित रोशन कुडे याची भेट घेत त्याला धीर दिला. सरकार धर्माच्या नावावर राजकारण करते..मात्र, एका शेतकऱ्याची किडनी विकली गेली तरी सर्वत्र शांतता आहे. दहा दिवस उलटूनही सरकार संवेदनाहीन कसे, असा संतप्त सवाल कडू यांनी केला. कुडे यांना धीर देत न्याय मिळेपर्यंत साथ सोडणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले..आम्ही दहा दिवस गप्प बसलो. कुणी मोर्चा काढेल, कुणी मंत्री येईल याची वाट पाहिली. मात्र, या सरकारला शेतकऱ्यांच्या वेदना कळत नाहीत. पालकमंत्रीही फिरकले नाहीत. एवढा मोठा प्रकार घडूनही मुख्यमंत्री गप्प का, साधा फोनसुद्धा का केला नाही, असा सवाल त्यांनी केला. स्थानिक आमदारही भेटीस आले नाहीत ही शोकांतिका असल्याची टीका त्यांनी केली..कडू यांनी मिंथुरला भेट देत पीडित रोशनला दिला धीरहा गुन्हा अत्यंत गंभीर असून येथील पोलिस अधीक्षकांनी चांगले सहकार्य केल्याचे कडू यांनी नमूद केले. मात्र, बेकायदेशीरपणे अवयव काढण्याचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. दलाल, सावकार आणि डॉक्टरांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अपहरण आणि मारहाणीचे गुन्हे दाखल करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले..मायक्रो फायनान्स कंपन्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक करीत असून, त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने 'सत्यशोधक समिती' स्थापन करावी. तसेच महाराष्ट्रात अवैध सावकारीवर कशा प्रकारे बंदी घालता येईल यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी, अशी मागणी कडू यांनी केली..३ जानेवारीला लाँग मार्चही लढाई एका गावापुरती मर्यादित नसून देशव्यापी आहे. त्यामुळेच सावित्रीबाई फुले आणि राष्ट्रमाता जिजाऊ यांच्या जयंतीदिनी ३ जानेवारी रोजी मिंथूर ते नागभीड तहसील कार्यालयापर्यंत बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे. या दिवशी नागभीड बंदही पुकारण्यात आला आहे. रोशन कुडे याचे संपूर्ण पैसे परत मिळाले पाहिजेत, विकलेल्या वस्तूंची नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे, अवैध सावकारी बंद झाली पाहिजे आणि आरोपींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, या मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जाणार आहे..