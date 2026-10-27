Drought Crisis: दुष्काळाने हिरावला दिवाळीचा आनंद ;मजुरांचे गाव सोडणे सुरू; ऊसतोडीसाठी कर्नाटकासह महानगरांकडे ओढा

भिमराव पवारकिन्हीराजा, : घराघरांत दिवाळीच्या फराळाची तयारी सुरू असताना, किन्हीराजा परिसरातील अनेक कुटुंबांच्या वाट्याला मात्र गाव सोडून जाण्याची वेळ आली आहे. यंदाच्या दुष्काळसदृश परिस्थितीने शेतीचा हंगामच हिरावून घेतल्याने पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकरी ऊसतोडीच्या कामासाठी कर्नाटकासह महानगरांकडे रवाना होत आहेत. दरवर्षी दिवाळी संपल्यानंतर सुरू होणारे स्थलांतर यंदा सणापूर्वीच सुरू झाले आहे..सुमारे १२ हजार लोकसंख्येच्या किन्हीराजा गावासह परिसरातील १३ आदिवासीबहुल गावांमध्ये दुष्काळाचे चटके जाणवत आहेत. किन्हीराजा हा डोंगराळ भाग असून येथील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह शेती आणि शेतमजुरीवर अवलंबून आहे..मात्र, पावसाच्या लहरीपणामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. सोयाबीन सोंगणी व काढणीचा हंगाम अपेक्षित रोजगार न देताच संपला, तर या भागात कापसाचा पेराही अत्यल्प असल्याने वेचणीच्या कामातून मिळणारा रोजगारही हातातून गेला आहे. सामान्यतः सोयाबीन काढणी आणि कापूस वेचणीच्या हंगामात ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना काही महिने रोजगार मिळतो. याच उत्पन्नातून अनेक कुटुंबे दिवाळीचा सण साजरा करतात, वर्षभराच्या गरजांचे नियोजन करतात आणि दैनंदिन खर्च भागवतात..यंदा मात्र पिकांनी साथ न दिल्याने हा रोजगारच उपलब्ध झाला नाही. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने मजुरीची कामेही कमी झाली आहेत. परिणामी, घरखर्च, किराणा, मुलांचे शिक्षण आणि इतर गरजा भागवायच्या कशा, असा प्रश्न या कुटुंबांसमोर उभा ठाकला आहे..सण गावात, पण रोजगारासाठी गावाबाहेरदसरा संपताच किन्हीराजा, रामराववाडी, पिंपळशेंडा, कवरदरी, जोगलदरी, कुत्तरडोह आणि अमानवाडी यांसह परिसरातील अनेक गावांमधून मजूर कुटुंबांचे स्थलांतर सुरू झाले आहे. काही कुटुंबे ऊसतोडणीसाठी कर्नाटकाकडे, तर काही रोजगाराच्या शोधात महानगरांकडे जात आहेत. यंदा शेतमजुरांसोबतच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतराचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे.दरवर्षी दिवाळीचा सण साजरा केल्यानंतर ऊसतोडणीसाठी जाणारे मजूर यंदा मात्र सणापूर्वीच गावाबाहेर पडत आहेत..दुष्काळ केवळ पिकांचा नाही, रोजगाराचाहीदुष्काळाची चर्चा करताना पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि आर्थिक मदत या मुद्द्यांवर भर दिला जातो; मात्र ग्रामीण भागातील भूमिहीन मजूर आणि अल्पभूधारक कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. शेतात पीक नाही, शेतमजुरीचे काम नाही आणि गावात पर्यायी रोजगाराची साधनेही मर्यादित आहेत. अशा परिस्थितीत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी गाव सोडण्याशिवाय अनेकांसमोर पर्याय उरत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.