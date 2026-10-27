विदर्भ

Drought Crisis: दुष्काळाने हिरावला दिवाळीचा आनंद ;मजुरांचे गाव सोडणे सुरू; ऊसतोडीसाठी कर्नाटकासह महानगरांकडे ओढा

Sugarcane Workers Migration : दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे किन्हीराजा परिसरातील खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून सोयाबीन काढणी आणि कापूस वेचणीतून मिळणारा रोजगारही कमी झाला आहे. त्यामुळे शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकरी दिवाळीपूर्वीच ऊसतोडणीसाठी कर्नाटकासह महानगरांकडे स्थलांतर करत आहेत.
Drought-hit families from Kinhiraja are migrating early in search of sugarcane-cutting and other jobs.

Drought-hit families from Kinhiraja are migrating early in search of sugarcane-cutting and other jobs.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भिमराव पवार

किन्हीराजा, : घराघरांत दिवाळीच्या फराळाची तयारी सुरू असताना, किन्हीराजा परिसरातील अनेक कुटुंबांच्या वाट्याला मात्र गाव सोडून जाण्याची वेळ आली आहे. यंदाच्या दुष्काळसदृश परिस्थितीने शेतीचा हंगामच हिरावून घेतल्याने पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकरी ऊसतोडीच्या कामासाठी कर्नाटकासह महानगरांकडे रवाना होत आहेत. दरवर्षी दिवाळी संपल्यानंतर सुरू होणारे स्थलांतर यंदा सणापूर्वीच सुरू झाले आहे.

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