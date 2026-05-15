Gondia News: कोहमारा चौक: मृत्यचा सततचा सापळा, राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; जानेवारी ते मे दरम्यान ६ जणांचा मृत्यू; आठ अपघातांची नोंद

सडक अर्जुनी (जि. गोंदिया): तालुक्याच्या ठिकाणापासून अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कोहमारा गावातून मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ तसेच चंद्रपूर-बालाघाट मार्ग जातो. चौपदरी रस्ता झाल्यानंतर वाहतुकीचा वेग वाढला असला तरी अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे. वेगमर्यादेचे पालन होत नसल्याने राष्ट्रीय महामार्गासह परिसरातील अन्य मार्गांवर अपघातांची मालिका सुरूच असून, वेगावर नियंत्रण आणण्याची मागणी जोर धरत आहे..कोहमारा परिसरात यंदाच्या जानेवारी, फेब्रुवारी आणि एप्रिल महिन्यांत तीन भीषण अपघात झाले. कोहमारा-देवरी, कोहमारा-गोंदिया, कोहमारा-सौंदड आणि कोहमारा-नवेगावबांध मार्गांवरही वेगवेगळ्या महिन्यांत अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत.चालू वर्षात आतापर्यंत कोहमारा परिसरातील चारही प्रमुख मार्गांवर आठ अपघात झाल्याची नोंद असून, त्यात अनेकांना जीव गमवावा लागला.कोहमारा चौकातून चारही दिशांना रात्रंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सुरू असते. विशेषतः कोहमारा-देवरी आणि कोहमारा-गोंदिया मार्ग मागील वर्षभरात नागरिकांसाठी धोकादायक ठरले..वाढत्या अपघातांमुळे या मार्गांवरून प्रवास करणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.जानेवारी महिन्यात कोहमारा चौक परिसरात रात्री उभ्या असलेल्या युवकाला भरधाव वाहनाने धडक दिल्याने त्याचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात डुग्गीपार पोलिस ठाण्याजवळ भरधाव कारच्या धडकेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. एप्रिल महिन्यात अग्रवाल राईस मिलसमोर उभ्या ट्रकला दुचाकीची धडक बसल्याने दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. या तिन्ही घटनांनी परिसर हादरला होता..कोहमारा-गोंदिया मार्गावर मुरदोली जंगल परिसरात चारचाकी वाहन झाडाला धडकल्याने एकाचा मृत्यू झाला, तर दुसरा जखमी झाला. तसेच १२ मे रोजी जानाटोला येथे अपघातग्रस्त ट्रकला खासगी बसने धडक दिल्याने एकाचा मृत्यू, तर दहा जण जखमी झाले. अपघात रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे..उड्डाणपुलाच्या कामाकडे दुर्लक्षकोहमारा येथील वळणमार्ग पादचारी आणि वाहनधारकांसाठी जीवघेणा ठरत आहे. येथे उड्डाणपूल मंजूर झाला असला तरी अद्याप कामाला सुरुवात झालेली नाही. पुढील जीवितहानी टाळण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाने तातडीने उड्डाणपुलाचे बांधकाम सुरू करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.