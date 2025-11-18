विदर्भ

Chandrapur Crime: प्रेमाच्या आड आलेला पती ठार! कोरपना तालुक्यात धक्कादायक हत्या

Crime News: कोरपना तालुक्यात प्रेमसंबंधातून उद्भवलेल्या वादामुळे नितेश वाटेकर यांची निर्घृण हत्या झाल्याची घटना समोर आली आहे. मुख्य आरोपी बादल सोनी व तुषार येणगंटीवार यांना पोलिसांनी अटक केली असून प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
कोरपना : प्रेमसंबंधात अडचण ठरणाऱ्या प्रेयसीच्या पतीची हत्या केल्याची घटना रविवारी (ता. १६ नोव्हें.) कोरपना तालुक्यातील नारंडा येथील एका नाल्याजवळ सायंकाळी घडली. नितेश रामदास वाटेकर असे मृतकाचे नाव असून तो नारडा येथील रहिवासी आहे.

