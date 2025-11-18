Chandrapur Crime: प्रेमाच्या आड आलेला पती ठार! कोरपना तालुक्यात धक्कादायक हत्या

कोरपना : प्रेमसंबंधात अडचण ठरणाऱ्या प्रेयसीच्या पतीची हत्या केल्याची घटना रविवारी (ता. १६ नोव्हें.) कोरपना तालुक्यातील नारंडा येथील एका नाल्याजवळ सायंकाळी घडली. नितेश रामदास वाटेकर असे मृतकाचे नाव असून तो नारडा येथील रहिवासी आहे..याप्रकरणी मुख्य आरोपी बादल सोनी व त्याचा सहकारी तुषार येणगंटीवार या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. नितेशचे वनसडी येथे हेअर सलूनचे दुकान आहे. तो आपल्या दुचाकीने नारडा येथून येणेजाणे करायचा..रविवारी रात्री गावातील काही व्यक्तींना नारंडा येथील खडक्या नाल्याजवळ नितेश दुचाकीसह पडून असल्याचे दिसला. त्यामुळे त्याचा भाऊ सतीश यांनी जाऊन पाहिले असता, नितेश गंभीर जखमी असल्याचे आढळून आला. सतीशने लगेच नितेशला कोरपनाच्या ग्रामीण रुग्णालयात नेले असता तेथे डॉक्टरांनी मृत झाल्याचं सांगितले..नितेश हा गडचांदूर येथे २०२२ पासून आपल्या पत्नी व मुलीसह राहत होता. यादरम्यान बादल सोनी नामक व्यक्ती नितेशच्या पत्नीच्या प्रेमात पडला. त्यावरून गणेशोत्सवाच्या दरम्यान नितेश आणि बादल यांच्यात वाद सुद्धा झाला होता. .त्यावेळी बादल नितेशला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. याबाबत नितेशची पत्नी गडचांदूर पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यास गेली होती. मात्र, बादलने माफी मागितल्याने वादावर पडदा पडला व तक्रार मागे घेतली होती..Pune Crime : चारित्र्यावर संशय घेणाऱ्या पतीची गळा आवळून हत्या; महापालिका निवडणूक लढवण्याची सुरू होती तयारी.रविवारी बादलने नितेशला घरी परतताना वाटेत गाठले व त्याच्या डोक्यावर कुठल्यातरी वस्तूने प्रहार केला. तसेच त्याचा गळा सुद्धा आवळला. यामुळे तो गंभीररीत्या जखमी झाला. रुग्णालयात नेताना त्याचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.