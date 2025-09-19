Teacher Awards: विदर्भातील ३२ शिक्षकांना गुणगौरव पुरस्कार; क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुलेंच्या नावावर पुरस्कार, १०९ जणांना सन्मान

नागपूर : राज्य सरकारने २०२४-४५ या शैक्षणिक वर्षासाठीचे क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारांची घोषणा आज गुरुवारी केली. पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांमध्ये विदर्भातील ३२ शिक्षकांचा समावेश असून त्यांना विविध गटांतून हा पुरस्कार मिळाला आहे..निवड समितीने केलेल्या शिफारसीप्रमाणे राज्यात प्राथमिक विभागातील ३८, माध्यमिक विभागातील ३९, आदिवासी क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्य करणारे प्राथमिक शिक्षक १९, प्रेरणादायी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षक पुरस्कार ८, विशेष शिक्षक (कला व क्रीडा) २, दिव्यांग शिक्षक १ आणि स्काऊट-गाईड शिक्षक २ अशा एकूण १०९ शिक्षकांची निवड करण्यात आली आहे. पुरस्कारप्राप्त वैदर्भीय शिक्षकांची नावे अशी -.आदिवासी (प्राथमिक) गटकेतन कामडी (शिक्षक, स्वामी विवेकानंद विद्यालय, देवलापार, ता. रामटेक, जि. नागपूर), वसंत नाईक (शिक्षक, जि.प. वरिष्ठ प्राथ. आदर्श शाळा, सिरोली, ता. देवरी, जि. गोंदिया), सुशीला पुरेड्डीवार (शिक्षिका, जि.प. उच्च प्राथ. शाळा, आक्सापूर, जि. चंद्रपूर), पुंडलिक देशमुख (शिक्षक, जि.प. प्राथ. शाळा, सुवर्णनगर, ता. आरमोरी, जि. गडचिरोली), भारती शिवणकर (मुख्याध्यापिका, जि.प. उच्च प्राथ. शाळा, दिभना, ता.जि. गडचिरोली), पंकज वऱ्हेकर (शिक्षक, जि.प. उच्च प्राथ. शाळा, वस्तापूर, ता. चिखलदरा, जि. अमरावती), राजेंद्र गोबाडे (शिक्षक, जि.प. प्राथ. शाळा, रामपूर, ता. घाटंजी, जि. यवतमाळ)..प्राथमिक शिक्षक गटप्रदीप पडवाल (शिक्षक, जि.प. प्राथ. शाळा, खुर्सापार, ता. सावनेर, जि. नागपूर), सतीश चिंधालोरे (शिक्षक, जि.प. उच्च प्राथ. शाळा, उसर्रा, ता. मोहाडी, जि. भंडारा), सूर्यकांता हरिणखेडे (जि.प. वरिष्ठ प्राथ. शाळा, सर्वाटोला, ता. गोरेगाव, जि. गोंदिया), अविनाश जुमडे (शिक्षक, जि.प. उच्च प्राथ. शाळा, सिदूर, ता. जि. चंद्रपूर), प्रवीण मंजूमकर (शिक्षक, जि.प. डिडिटल उच्च प्राथ. शाळा, बोडधा, ता. देसाईगंज, जि. गडचिरोली), आशीष सोनटक्के (शिक्षक, जि.प. उच्च प्राथ. शाळा, कान्हापूर, ता. सेलू, जि. वर्धा)..अनिल जुनघरे (मुख्याध्यापक, सीताबाई सांगई प्राथ. शाळा, अंजनगाव सुर्जी, जि. अमरावती), नीलेश कवडे (शिक्षक, जि.प. प्राथ. शाळा, टाकळी जलम, ता.जि. अकोला), डिगांबर घोडके (शिक्षक, भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी आंतरराष्ट्रीय जि.प. उच्च प्राथ. शाळा, सरखेडा, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ), दीपक उमाळे (शिक्षक, जि.प. मराठी प्राथ. शाळा, चारबन, ता. जळगाव जामोद, जि. बुलढाणा), विजय जाचक (शिक्षक, जि.प. उच्च प्राथ. मराठी शाळा, खंडाळा, ता. आर्णी, जि. यवतमाळ)..माध्यमिक शिक्षक गटआशीष आरीकर (शिक्षक, साईबाबा विद्यालय, निमखेडा, ता. मौदा, जि. नागपूर), धर्मेंद्र कोचे (मुख्याध्यापक, जि.प. हायस्कूल, साकोली, जि. भंडारा). सुभाष मारवाडे (शिक्षक, पीएमश्री शहीद जनार्दन वर्मा जि.प. कनिष्ठ महाविद्यालय, गोरेगाव, जि. गोंदिया), श्रीमती सुषमा वासाडे (मुख्याध्यापिका, कर्मवीर कनिष्ठ महाविद्यालय, लाठी, ता. गोंडपिपरी, जि. चंद्रपूर), पंकज नरुले (शिक्षक, शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय, चार्मोशी, ता. चार्मोशी, जि. गडचिरोली), श्रीमती निवेदिता वझलवार (शिक्षिका, भारत उच्च माध्य. विद्यालय, हिंगणघाट, जि. वर्धा)..विनायक ताथोड (मुख्याध्यापक, रामकृष्ण कनिष्ठ विज्ञान महाविद्यालय, कांडली परतवाडा, ता. अचलपूर, जि. अमरावती), बजरंग गावंडे (शिक्षक, जय बजरंग उच्च माध्य. विद्यालय, कुंभारी, ता.जि. अकोला), श्रीमती भारती देशमुख (शिक्षिका, शिवाजी उच्च माध्य. विद्यालय, मोप, ता. रिसोड, जि. यवतमाळ), शरद देशपांडे (शिक्षक, लीलाधर भोजराज चांडक विद्यालय, मलकापूर, जि. बुलढाणा), प्रशांत बुंदे (शिक्षक, न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालय (नेर, जि. यवतमाळ)..Teachers Award : १०९ शिक्षकांना राज्य शिक्षक पुरस्कार जाहीर; पुणे जिल्ह्यातील सहा शिक्षकांचा समावेश.आदर्श शिक्षकअर्चना कापसे (मुख्याध्यापिका, जि.प. उच्च प्राथ. शाळा, शांतीनगर, नागपूर), सविता वासनकर (शिक्षिका, जि.प. प्राथ. मराठी शाळा, घाटलाडकी, ता. चांदूर बाजार, जि. अमरावती).विशेष शिक्षक (क्रीडा)संतोषकुमार राऊत (मुख्याध्यापक, सहदेवराव भोपळे विद्यालय, हिवरखेड, ता. तेल्हारा, जि. अकोला)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.