Teacher Awards: विदर्भातील ३२ शिक्षकांना गुणगौरव पुरस्कार; क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुलेंच्या नावावर पुरस्कार, १०९ जणांना सन्मान

Savitribai Phule Awards: राज्य सरकारने २०२४-४५ शैक्षणिक वर्षासाठी क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारांची घोषणा केली. विदर्भातील ३२ शिक्षकांचा यादीत समावेश असून विविध गटांतून पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : राज्य सरकारने २०२४-४५ या शैक्षणिक वर्षासाठीचे क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारांची घोषणा आज गुरुवारी केली. पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांमध्ये विदर्भातील ३२ शिक्षकांचा समावेश असून त्यांना विविध गटांतून हा पुरस्कार मिळाला आहे.

