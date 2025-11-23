Amravati Police : छंदातून केली ताण-तणावावर मात; पोलिस उपायुक्त व नायब तहसीलदार असलेल्या कुरळकर बंधूंचा प्रेरणादायी नित्यक्रम!

श्रीकांत वानखडेअमरावती : महसूल व पोलिस हे दोन्हीही प्रचंड लोकसंपर्क असलेले विभाग. अमरावती येथील अप्पर पोलिस उपायुक्त (राज्य गुप्त वार्ता) अनिल कुरळकर व तिवसा येथील निवासी नायब तहसीलदार नरेंद्र कुरळकर या दोन्ही बंधूंनी सायकलिंग व रनिंग ह्या छंदाच्या माध्यमातून स्वतःचा फिटनेस तर जपला शिवाय नोकरीच्या ठिकाणी ताण-तणावावर मात करत आपल्या कार्यशैलीद्वारा अनोखा आदर्श निर्माण केला आहे..अनिल कुरळकर यांनी १९९५ मध्ये पी.एस.आय पदापासून पोलिस सेवेची सुरुवात केली. नागपूर, गडचिरोली, वाशिम, अकोला,यवतमाळ व सध्या अमरावती येथे अप्पर पोलिस उपायुक्त म्हणून ते सेवा देत आहे. खात्यातील धावपळ व प्रचंड ताणतणाव असताना अमरावती सायकलिंग असोसिएशनचे डॉ. चंद्रशेखर कुळकर्णी यांचेशी ओळख झाल्यावर सन २०१८ पासून सायकलिंगला प्रारंभ केला. सायकलिंग मध्ये अनेक स्पर्धेत सहभाग नोंदवित अनेक पदकांचे ते मानकरी ठरले. २०२० पासून त्यांनी रनिंगकडे आपला मोर्चा वळविला. या पाच वर्षात त्यांनी सेवेतील जिल्ह्यात हाफ मॅरेथॉन व फुल मॅरेथॉन मध्ये सहभाग नोंदविला. जगातील सर्वात कठीण समजली जाणारी दक्षिण आफ्रिका मधील डर्बन ते पीटरसन(९०किमी स्पर्धा) या मॅरेथॉन स्पर्धेत सहभाग नोंदविला. ह्या स्पर्धेत रनिंग कोच श्री पाटील यांच्या मार्गदर्शनात वयाच्या पंचावन्नव्या वर्षी स्वतःचा फिटनेस कायम असल्याचे सिद्ध केले..बातम्या थोडक्यात.नरेंद्र कुरळकर ह्यांनी मोठे भाऊ अनिल यांच्यापासून प्रेरित होऊन सन २०१९ पासून सायकलिंगला सुरुवात केली. दररोज तीस किमी सायकलिंग करणे हा त्यांचा नित्यक्रम. रविवारला अमरावती सायकलिंग असोसिएशन अंतर्गत 'संडे इज फंडे' अंतर्गत १०० किमीच्या वर सायकलिंग करतात. आतापर्यंत १०० किमीत दहा, २०० किमीत तीन व ३०० किमी स्पर्धेत दोनदा सहभाग नोंदविला. मागील वर्षी अमरावती ते पंढरपूर दरम्यान साडे पाचशे किमींची सायकलवारी पूर्ण केली. सायकलिंग स्पर्धेत छंद म्हणून सहभाग नोंदवित सुवर्ण, रजत व कांस्य मिळून ५२ पदकांचे ते मानकरी आहेत..ताण-तणावावर मात:सायकलिंग व रनिंग ह्या दोन्ही खेळात शारीरिक व मानसिक आरोग्य जोपासता येतो. विशेष म्हणजे यात प्रतिस्पर्धी नसतो. गृप मध्ये दोन्ही सायकलिंग व रनिंग केल्यास एकसंघता वाढते. छंद जोपासल्याने नोकरीच्या ठिकाणी ताण नाहीसा होत असल्याचे अप्पर पोलीस उपायुक्त अनिल कुरळकर यांनी सांगितले.लोकाभिमुख निर्णय:तहसील कार्यालयात दिवसभरात अनेक दिवाणी व महसूल निगडीत सर्वसामान्य नागरिक आपल्या समस्या घेऊन येतात. सायकलिंग छंद जोपासल्यापासून मन प्रसन्न राहून लोकाभिमुख निर्णय क्षमता वाढीव लागल्याचे निवासी नायब तहसीलदार नरेंद्र कुरळकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.