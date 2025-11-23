विदर्भ

Amravati Police : छंदातून केली ताण-तणावावर मात; पोलिस उपायुक्त व नायब तहसीलदार असलेल्या कुरळकर बंधूंचा प्रेरणादायी नित्यक्रम!

Public service : कुरळकर बंधूंनी सायकलिंग व रनिंग ह्या छंदातून नोकरीतील ताण-तणावावर मात करत कार्यक्षमतेत सुधारणा केली. हे प्रेरणादायी उदाहरण लोकाभिमुख सेवा आणि मानसिक तंदुरुस्ती यावर भर देते.
Inspiring Journey of the Kurulkar Brothers

Inspiring Journey of the Kurulkar Brothers

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीकांत वानखडे

अमरावती : महसूल व पोलिस हे दोन्हीही प्रचंड लोकसंपर्क असलेले विभाग. अमरावती येथील अप्पर पोलिस उपायुक्त (राज्य गुप्त वार्ता) अनिल कुरळकर व तिवसा येथील निवासी नायब तहसीलदार नरेंद्र कुरळकर या दोन्ही बंधूंनी सायकलिंग व रनिंग ह्या छंदाच्या माध्यमातून स्वतःचा फिटनेस तर जपला शिवाय नोकरीच्या ठिकाणी ताण-तणावावर मात करत आपल्या कार्यशैलीद्वारा अनोखा आदर्श निर्माण केला आहे.

Loading content, please wait...
Amravati
police
Marathon
Cycling
Fitness mindset

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com