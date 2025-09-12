Yavatmal News: नदी काठावरील वसाहतीत भूस्खलन; संरक्षण भिंतही धोक्यात

वणी (जि. यवतमाळ) : शहरालगत गणेशपूर ग्रामपंचायत हद्दीतील छोरीया वसाहतीत बुधवारी भूस्खलन झाल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये मोठी भीती पसरली आहे. या भूस्खलनामुळे नदीकाठावर बांधलेली संरक्षण भिंत कोसळण्याच्या अवस्थेत आली असून, त्याचा थेट धोका शेजारील पाच मजली इमारतीला निर्माण झाला आहे..निर्गुडा नदीच्या पुरप्रवण भागात काही वर्षांपूर्वी बिल्डरने ही इमारत उभारली. पुराच्या प्रवाहापासून संरक्षण मिळावे म्हणून नदीकाठालगत भिंत बांधण्यात आली होती. परंतु अलीकडील मुसळधार पावसामुळे नदीकाठाची माती खचली..त्यामुळे भिंतीचा काही भाग नदीत कोसळला असून उर्वरित भिंतही कोणत्याही क्षणी पडेल, अशी स्थिती आहे. भूस्खलनामुळे मोठे भगदाड तयार झाले असून त्यात विजेचा खांब कोसळला आहे. पुढेही मुसळधार पावसामुळे असेच भूस्खलन होऊन मोठे अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. .Digital Arrest : नाशिकमध्ये 'डिजिटल अरेस्ट'चा मोठा घोटाळा; डॉक्टर आणि गृहिणीला दीड कोटींचा गंडा.त्यामुळे त्या वसाहतीतील सर्व कुटुंब चिंतेत आहेत. या पूरप्रवण पट्ट्यात नगररचना विभाग व ग्रामपंचायतीनेच अशा बहुमजली इमारतींना परवानगी कशी दिली, याबाबत नागरिक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. संबंधित विभागाने तातडीने तपासणी करून योग्य उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिकांमधून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.