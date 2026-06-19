Latur: लातूरकरांना पुन्हा उन्हाचे चटके; तापमान ३८ अंशांवर; औराद शहाजनी चाळिशीच्या उंबरठ्यावर

लातूर: पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लातूरकरांना सध्या उन्हाचे चटके सहन करावे लागत आहेत. शहरातील तापमान कधी ३७ तर कधी ३८ अंशांवर आणि औराद शहाजनीचे तापमान चाळिशीच्या उंबरठ्यावर पोचले आहे. त्यामुळे वाढत्या उष्णतेने लातूरकर त्रस्त झाले आहेत. पावसापासून संरक्षण घेण्याच्या महिन्यात हवामान बदलांमुळे उन्हापासून संरक्षण घेण्याची वेळ आल्याचे दिसून येत आहे..सध्या वातावरणातील होणाऱ्या बदलामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे. त्यामुळे हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार मार्च महिन्यापासून अनेक भागात तापमान वाढले. एप्रिल आणि मे महिन्यात वाढलेले तापमान कायम होते. जून महिन्याच्या सुरवातीस जिल्ह्यातील काही भागात भागात दोन दिवस पावसाने हजेरी लावली..माजी पंतप्रधानांच्या मुलासोबत व्हॉट्सॲपवर सायबर फ्रॉड; 7.8 कोटी रुपये अकाऊंटमधून गायब, अशा परिस्थितीत कसं सुरक्षित राहायचं? पाहा.त्यामुळे वातावरणातील उष्णतेचे प्रमाण कमी झाले होते. मात्र, पावसाने पाठ फिरवल्याने लातूरकरांना पुन्हा एकदा उन्हाचे चटके सहन करावे लागत आहेत. वाढत्या तापमानामुळे अंगाची लाहीलाही होत असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत..शहरासह जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात नागरिकांना सकाळपासूनच उन्हाचे चटके सहन करावे लागत आहे. तापमान सातत्याने वाढत असल्याने आणि अशा वातावरणात विजेचा लपंडाव सातत्याने सुरू असल्याने नागरिक घामाघूम होत आहेत. जून महिन्यात पावसाला सुरवात होते..Tajmahal Art: संगमरवरावर कोरलेला इतिहास! शाहजहानच्या काळातील आग्र्याची कला आता पोहोचली जगाच्या बाजारात, जाणून घ्या रहस्यमयी इतिहास.त्यामुळे घराबाहेर पडताना छत्री, रेनकोट असे साहित्य जवळ बाळगले जाते. मात्र, यंदाचा उन्हाळा अद्याप संपला नसल्याने घराबाहेर पडताना टोपी, गॉगल, उपरणे असे साहित्य घेऊनच नागरिक घराबाहेर पडताना दिसत आहेत..मागील वर्षी मे महिन्यात पाऊसमागील वर्षी मे महिन्यातच पावसाला सुरवात झाली होती. मे मध्ये जिल्ह्यात सर्वत्र पावसाने हजेरी लावली होती. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पाऊस कायम होता. त्यामुळे काही भागात पुरस्थितीही निर्माण झाली होती. पण, यंदा मे महिना पूर्णपणे कोरडा ठरला आहे. जून महिन्यात केवळ दोन दिवस मॉन्सूनपूर्व पाऊस झाला आहे. अद्याप पावसाने हजेरी लावली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पेरण्याही खोळंबल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांबरोबरच शेतकऱ्यांनाही पावसाची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.