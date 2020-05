माळपठारावरील शेतकऱ्यांची सावकार करीत आहेत लूट 

पुसद (जि. यवतमाळ) : नवीन पीककर्ज मिळविताना गरजू शेतकऱ्यांची सामूहिक लूट होत असल्याचा गैरप्रकार पुसद तालुक्‍यातील माळपठारावर पाहावयास मिळत आहे. नवीन कर्ज मिळण्यासाठी जुन्या कर्जाची परतफेड करायची आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या पदाधिकारी, सदस्य, तसेच सावकारांकडून पैसे उसनवारीने घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे शेतकरी नागवले जात आहेत. लॉकडाउनमुळे आधीच हवालदिल झालेले शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. पुसद तालुक्‍यातील ग्रामीण भागात विशेषतः माळपठारावर हा गैरप्रकार जवळपास सर्व चाळीस गावांमध्ये दिसून येत आहे. या लुटीला शेतकरी बळी पडत आहेत. पेरणीचे दिवस समोर आल्याने बी-बियाणे तसेच रासायनिक खते घेण्यासाठी शेतकरी पैशांची जुळवाजुळव करीत आहेत. यासाठी शेतकरी विविध कार्यकारी सोसायट्यांमार्फत पीककर्जाची उचल करतात. मात्र, त्यासाठी आधीचे कर्ज निरंक करावयाचे असल्याने सोसायटी समोरच हजर असलेले एजंट शेतकऱ्यांना गाठतात. जुन्या कर्जाची रक्कम भरण्यासाठी पैसे देतात व त्यापोटी दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत नवीन मिळालेल्या पीककर्जातून बिनदिक्कत वसुली करतात. कथित सावकारांच्या जाळ्यात शेतकरी अडकतात. दहा हजार रुपयांचे नवीन पीककर्ज उचलताना त्यांच्या हाती नऊ हजार रुपये येतात. खिशात पैसा नसल्याने गरजू शेतकरी गैरप्रकाराला बळी पडत आहेत. उलटपक्षी लॉकडाउनचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांची सर्रास लुबाडणूक होत आहे. अवश्य वाचा- तिच्या असह्य वेदनाही झाल्यात लॉक ग्रामीण भागातील जवळपास सर्वच गावांमध्ये पीककर्ज मिळविताना शोषणकर्त्या घटकांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असताना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही. शेतकऱ्यांच्या अडचणीचा गैरफायदा घेतला जात आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. लॉकडाउनमध्ये लुबाडणूक लॉकडाउनच्या परिस्थितीचा गैरफायदा उचलत किराणा व्यापारी तसेच कागदपत्रे तयार करणारी यंत्रणा शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहेत. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज व अन्य योजनांसाठी सातबारा, आधार कार्ड, फिटनेस प्रमाणपत्र यांची झेरॉक्‍स कॉपी काढावी लागते. माळपठारावरील गावांमध्ये एक रुपयात मिळणाऱ्या झेरॉक्‍स कॉपीची किंमत सर्रास दहा रुपये प्रमाणे वसूल केली जाते. दुसरा कुठलाही पर्याय नसल्याने शेतकऱ्यांचा नाइलाज होतो. किराणा दुकानदार अव्वाच्यासव्वा भाव आकारतात. माळपठारावरील किराणा दुकानात एका बिडीची किंमत पाच रुपये, तर 5 रुपये किमतीची तंबाखूची पुडी 15 रुपयांना विकण्यात येते. या गैरप्रकाराला प्रशासन आळा घालणार का? असा प्रश्‍न माळपठारवासी विचारीत आहेत.



Web Title: Lenders are robbing farmers of the plateau