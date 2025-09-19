Chandrapur News: सिंदेवाहीत बिबट्याने सात वर्षांच्या मुलीला उचलून नेले

विदर्भ

leopard Attack: सिंदेवाही तालुक्यातील गडबोरी गावात हाडपक्या गणपतीचे जेवण करून परतणाऱ्या ७ वर्षीय प्रशिल मानकरला बिबट्याने उचलून नेले. गावकरी आणि वनविभाग शोधकार्य करत असून भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सिंदेवाही : हाडपक्या गणपतीचे जेवण करून घराकडे परतणाऱ्या एका सात वर्षाच्या मुलावर बिबट्याने झडप घेऊन जंगलाच्या दिशेने नेले. प्रशिल बबन मानकर असे मुलाचे नाव आहे. रात्री उशीरापर्यंत त्याचा शोध लागला नव्हता. या घटनेने गडबोरी गावात खळबळ उडाली आहे.

