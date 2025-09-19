Chandrapur News: सिंदेवाहीत बिबट्याने सात वर्षांच्या मुलीला उचलून नेले

सिंदेवाही : हाडपक्या गणपतीचे जेवण करून घराकडे परतणाऱ्या एका सात वर्षाच्या मुलावर बिबट्याने झडप घेऊन जंगलाच्या दिशेने नेले. प्रशिल बबन मानकर असे मुलाचे नाव आहे. रात्री उशीरापर्यंत त्याचा शोध लागला नव्हता. या घटनेने गडबोरी गावात खळबळ उडाली आहे. .सिंदेवाही तालुक्यात गडबोरी गाव येते. हे गाव जंगलाला लागून आहे. सिंदेवाही तालुक्यात हाडपक्या गणपतीची परंपरा आहे. गडबोरी गावातही हाडपक्या गणपतीची स्थापना करण्यात आली आहे. गुरुवारी गावात जेवणाचा कार्यक्रम होता. जेवणासाठी प्रशिल आपल्या कुटुंबासोबत गेला होता. .जेवण झाल्यावर तो घराकडे परत येत होता. तेव्हाच घराच्या जवळ दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने प्रशिलवर झडप घेत त्याला जंगलाच्या दिशेने उचलून नेले. घटना घडली तेव्हा प्रशिलचा काका समोरच होता..या घटनेने गावात खळबळ उडाली. घटनेची माहिती सिंदेवाही वनविभागाला देण्यात आली. माहिती मिळताच वनविभागाचे कर्मचारी गावात आले. त्यांनी आणि गावकऱ्यांनी प्रशिलचा शोध सुरू केला आहे. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध लागला नव्हता. बिबट्याच्या दहशतीमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Latest Marathi News Updates: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.मालगाडीच्या धडकेत बिबट गंभीरमूल बल्लारपूरवरून गोंदियाकडे जाणाऱ्या रेल्वे मालगाडीने धडक दिल्याने बिबट गंभीर जखमी झाला. ही घटना चिचपल्ली वनपरिक्षेत्रातील उपक्षेत्र मूल नियतक्षेत्र चिरोली अंतर्गत कक्ष क्रमांक ७१८ जवळ बल्लारपूर-गोंदिया रेल्वे मार्गावर बुधवारी पहाटेच्या सुमारास घडली.बिबट्याचे वय जवळपास एक वर्षाचे आहे. तो नर जातीचा आहे. वनविभागाचे कर्मचारी गस्त करीत असताना बल्लारपूर गोंदिया रेल्वे मार्गावरील पोल क्रमांक १२०६ जवळ बिबट्याचा उजव्या पायाचा पंजा तुटलेल्या अवस्थेत रेल्वे पटरीवर आढळून आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.