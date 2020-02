पहिल्या पाच सक्षम महिलांमध्ये महाराष्ट्रातील या खासदाराचे नाव...वाचा

आज दिनांक 28 नोव्हेंबर रोजी क्रांतीज्योती महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त, संसद मध्ये त्यांना भारतरत्न मिळावा यासाठी मागणी केली व क्रांतिज्योती महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांची पहिली शाळा त्या शाळेचे नूतनीकरण करून त्याच राष्ट्रीय स्मारक व्हावे यासाठी मागणी केली.

