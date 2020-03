दुचाकीचालकाला वाचवायच्या प्रयत्नात घडला हा थरार...

वरठी (जि. भंडारा) : भंडारा-तुमसर मार्गावरील वरठी रेल्वेस्थानकावरून तुमसरकडे जात असलेल्या पुलावर दुचाकीस्वाराला वाचवण्याच्या प्रयत्नात घडला अपघात. वरठी परिसरात असलेल्या पुलावरून तुमसर-नागपूर ही जलद बस (एमएच06 एस 8198) नागपूरकडे जात होती. दरम्यान, एक दुचाकीस्वार ओव्हरटेक करण्याच्या नादात अचानक बससमोर आला. त्याच्या जीव वाचवायच्या प्रयत्नात बस चालकाने आपले वाहन पुलावरून तब्बल 20 फूट खाली उतरवले. सुदैवाने या अपघातात एसटीमधील 39 प्रवाशांचा जीव थोडक्‍यात बचावला. चालकाच्या सतर्कतेने दुचाकीस्वार वाचला आणि एसटीचा मोठा अपघातही टळला असला तरी हा पूल बघता या पुलाजवळ असलेल्या "सन प्लॅन आयर्न ऍन्ड स्टील' कंपनीतील वेटिंगवर असलेले कित्येक मोठमोठे टक, टिप्पर या पुलाला लागून असलेल्या महामार्गाच्या दुतर्फा लांबच लांब रांगा लावून असतात आणि त्यामुळे इतर वाहनचालकांची तारांबळ उडते. हायजॅक विमानातून प्रवाशांची सुटका; पाच दहशतवाद्यांचा खात्मा बस चालकांना कंपनी समोरच्या अपघात झालेल्या या परिसरात वाहन चालवायचे म्हणजे तारेवरची कसरत करावी लागते. याच भागात लागून असलेल्या या पुलावर रेलिंगअभावी वारंवार अपघात होत आहेत. मागील वर्षी काही दुचाकीस्वार व त्यानंतर एकाच चार चाकीमधील कुटुंब अशा शेकडो नागरिकांचा जीव थोडक्‍यात बचावला. बसमध्ये 39 प्रवासी थोडक्‍यात बचावले असले तरी भंडारा-तुमसर महामार्गावर वरठी येथील रेल्वे स्थानकावरून गेलेला हा पूल रेलिंगअभावी अतिशय धोकादायक व जीवघेणा ठरू पाहत आहे. जीव जाण्याच्या वाट बघता का? या अपघातात 39 नागरिकांचा जीव सुदैवाने थोडक्‍यात बचावला. इतके अपघात होऊन सुद्धा या पुलावर नागरिकांच्या सुरक्षितेकरिता रेलिंग बसवण्यात आलेले नाहीत. प्रशासन निर्दोष नागरिकांचा जीव जाण्याची वेळ बघत आहे का? असा प्रश्‍न नागरिकांमधून विचारला जात आहे.

