विदर्भ

Bachchu Kadu: कर्जमाफीचा अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ; पंधरा दिवसांनी पुन्हा बैठक, आढावा घेत लक्ष ठेवणार

Farmer Relief: राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना ३१ जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारने दिलेल्या या मुदतीमुळे बॅंकांकडे थकीत असलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
Bachchu Kadu

Bachchu Kadu

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती : राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना ३१ जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारने दिलेल्या या मुदतीमुळे बॅंकांकडे थकीत असलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Bacchu Kadu
Amravati
Farmer
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com