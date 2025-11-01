Bachchu Kadu: कर्जमाफीचा अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ; पंधरा दिवसांनी पुन्हा बैठक, आढावा घेत लक्ष ठेवणार

अमरावती : राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना ३१ जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारने दिलेल्या या मुदतीमुळे बॅंकांकडे थकीत असलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे..विशेषतः अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना याचा अधिक लाभ मिळू शकणार आहे. कर्ज फेडण्याची मुदत ३१ मार्च असल्याने राज्य सरकारने दिलेल्या मुदतीवर निर्माण झालेल्या प्रश्नचिन्हावर प्रहार संघटनेचे प्रणेते तथा महाएल्गार आंदोलनाचे नेते माजी आमदार बच्चू कडू यांनी स्पष्टीकरण दिले..शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात यावी यासाठी माजी आमदार बच्चू कडू यांनी नागपुरातून महाएल्गार आंदोलन छेडले होते. त्यांना काल (ता.३०) चर्चेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईला निमंत्रित केले होते. या बैठकीत बच्चू कडू यांच्यासह रवीकांत तुपकर, वामनराव चटप, डॉ. अजित नवले, महादेव जानकर उपस्थित होते. बैठकीत दीर्घ चर्चेनंतर राज्य सरकारकडून ३१ जून २०२६ ही तारीख कर्जमाफीसाठी निश्चित करण्यात आली..पीककर्ज भरण्याची मुदत ३१ मार्च असताना सरकारने दिलेली मुदत पुढील वर्षातील असल्याने विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. आंदोलकांनी ही तारीख मान्य करण्यामागील समीकरण न समजल्यानेच प्रश्नचिन्ह लागल्याचे स्पष्टीकरण बच्चू कडू यांनी दिले. ते म्हणाले, कर्जमाफी थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी आहे. नियमित कर्जदारांसाठी नाही, त्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते. यंदा अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी कर्ज फेडू शकणार नाही. तो थकबाकीदार ठरणार असल्याने त्याला पुढील वर्षाच्या हंगामात कर्ज मिळणार नाही. या कर्जमाफीमुळे त्याला पुढील वर्षातही कर्ज मिळू शकणार असून २०२६ पर्यंतचा थकीत कर्जदार म्हणून कर्जमाफीचा लाभही मिळू शकेल..राज्य सरकारने केलेल्या घोषणांवर अंमलबजावणी करण्यासाठी काय उपाय योजण्यात येत आहेत, याची समीक्षा करण्यासाठी आमची पंधरा दिवसांनी पुन्हा बैठक होणार असल्याचे बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले आहे..सरकारची आर्थिक घडी विस्कळीतराज्य सरकारची आर्थिक घडी पूर्णतः विस्कळीत झाली आहे. विविध विभागातील कामे करणारी कंत्राटदारांची १ लाख कोटीहून अधिक रकमेची देयकं थकीत आहेत. याशिवाय अनेक योजनांसाठी निधीच नाही. सरकारकडे पैसाच नसल्याने कर्जमाफीसाठी लागणारा निधी उभा करणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट असल्यानेच ते कर्जमाफीसाठी तारीख देत नव्हते. मात्र तारीख जाहीर झाल्याशिवाय जाणार नाही अशी भूमिका घेतल्याने अखेर सरकारला ३१ जून २०२६ ही तारीख जाहीर करावी लागली असे बच्चू कडू यांनी सांगितले..Premium| Maharashtra Crop Damage: कर्जमाफी आणि हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत मिळाल्याशिवाय शेतकरी रब्बीची पेरणी कशी करतील?.शेतकरी हितासाठी पुकारलेले महाएल्गार आंदोलन स्थगित केले आहे, रद्द नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय झाला म्हणून आम्ही थांबलोय. सरकारने शब्द पाळला नाही, तर पुन्हा रस्त्यावर उतरणार. शेतकऱ्याच्या घामाचे मोल पैसे नाही, धोरणे ठरवितात आणि ती आम्ही बदलवणारच.- बच्चू कडू, अध्यक्ष, प्रहार जनशक्ती पक्ष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.