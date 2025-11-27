विदर्भ

Eknath Shinde : शेतकरी बांधवांची कर्जमाफी केल्याशिवाय राहणार नाही

बुलडाणा शहराच्या विकासासाठी आजवर ३००० कोटी रुपये दिले, आणि यापुढे ही विकासकामे होत राहतील. त्यामुळे विकासाला साथ द्या.
बुलडाणा - बुलडाणा शहराच्या विकासासाठी आजवर ३००० कोटी रुपये दिले, आणि यापुढे ही विकासकामे होत राहतील. त्यामुळे विकासाला साथ द्या. शेतकरी बांधवांची कर्जमुक्ती केल्याशिवाय राहणार नाही, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी बुलडाणा येथे दिले.

