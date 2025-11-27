Eknath Shinde : शेतकरी बांधवांची कर्जमाफी केल्याशिवाय राहणार नाही

बुलडाणा - बुलडाणा शहराच्या विकासासाठी आजवर ३००० कोटी रुपये दिले, आणि यापुढे ही विकासकामे होत राहतील. त्यामुळे विकासाला साथ द्या. शेतकरी बांधवांची कर्जमुक्ती केल्याशिवाय राहणार नाही, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी बुलडाणा येथे दिले. .नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आज २६ नोव्हेंबर रोजी ते बुलडाणा शहरात आले असताना ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, माजी मंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार संजय गायकवाड यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार पूजाताई गायकवाड आदी उपस्थित होते..एकनाथराव शिंदे यांनी चित्रपटातील अनेक डायलॉग म्हटले, त्यावर टाळ्यांच्या कडकडाट झाला. विकासाचा अजेंडा समोर ठेवून मतदान करा. नगर विकास खाते आपल्याकडे आहे. त्यामुळे राहिलेले सर्व विकासकामे केल्याशिवाय राहणार नाही, असेही ते म्हणाले. मी जे बोलतो ते करून दाखवतो..लाडक्या बहिणींना दिलेली योजना कधीही बंद पडणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, माजी मंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार संजय गायकवाड यांची यावेळी भाषणे झाली..वणीत भाजप वि. शिंदेसेना, मात्र त्यावर शिंदेचे मौनवणी (जि. यवतमाळ) - निवडणुकीतील शिंदेसेनेचा उमेदवारांच्या प्रचारासाठी बुधवारी वणीत एकनाथ शिंदे यांची जाहीर सभा पार पडली. महायुतीमध्ये सोबत असलेल्या भाजप विरुद्ध शिंदेसेनेने वणीत दंड थोपटले आहेत.त्यामुळे उपमुख्यमंत्री कोणाविरुद्ध बोलतात, याकडे वणीकरांचे लक्ष लागले होते. मात्र एकनाथ शिंदे यांनी भाजप किंवा महाविकास आघाडीविरुद्ध ब्र शब्द काढला नाही. यावेळी मंचावर पालकमंत्री संजय राठोड, शिंदेसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार पायल तोडसाम व सर्व उमेदवार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.