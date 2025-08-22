विदर्भ

Gondia News: लोहारा तलावाची पाळ फुटली; ऐन हंगामात तलाव रिकामा, दोनशे एकर शेतीला सिंचनाचा प्रश्न

Water Management: अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात तिडका/करड येथील लोहारा तलावाची पाळ फुटल्याने २०० एकर शेतजमिनीच्या सिंचनावर प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासन निरीक्षणासाठी संपर्कात आहे.
Updated on

नवेगावबांध ( जि. गोंदिया) : अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील तिडका करड परिसरातील लोहारा तलावाची पाळ गुरुवारी ( ता. २१) फुटल्याने ऐन खरीप हंगामात तलाव खाली झाला. तथापि, या तलावावर अवलंबुन असलेल्या अंदाजे २०० एकर शेतजमिनीचा सिंचनाचा भीषण प्रश्न निर्माण झाला आहे.

