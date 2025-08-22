Gondia News: लोहारा तलावाची पाळ फुटली; ऐन हंगामात तलाव रिकामा, दोनशे एकर शेतीला सिंचनाचा प्रश्न

नवेगावबांध ( जि. गोंदिया) : अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील तिडका करड परिसरातील लोहारा तलावाची पाळ गुरुवारी ( ता. २१) फुटल्याने ऐन खरीप हंगामात तलाव खाली झाला. तथापि, या तलावावर अवलंबुन असलेल्या अंदाजे २०० एकर शेतजमिनीचा सिंचनाचा भीषण प्रश्न निर्माण झाला आहे..तलावाची पाळ फुटल्याची माहिती शेतक-यांसह तिडका गावचे पोलिस पाटील प्रशांत पुस्तोडे यांनी पाटबंधारे उपविभाग अर्जुनी मोरगावच्या अधिकाऱ्यांना दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात समाधानकारक पाऊस पडत आहे..इटियाडोह धरणासह सर्वच तलाव, बोड्या ओव्हरफ्लो झालेल्या आहेत. तालुक्यात मामा तलावाव्यतिरिक्त जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाचेही तलाव आहेत. तालुक्यातील अनेक तलाव अतिक्रमण धारकांनी गिळंकृत केल्याने तलावांचे जलक्षेत्र कमी झाली आहे. त्यामुळे सिंचनक्षमता कमी झाली आहे. अशातच अनेक तलावाच्या पाळी जिर्ण झाल्याने दरवर्षीच तालुक्यात एक ना एक तलावाची पाळ फुटत असते. हे येथे उल्लेखनीय आहे..गुरुवारी तिडका/करड येथील लोहारा तलावाची पाळ फुटली. त्यामुळे या तलावावर अवलंबून असलेल्या अंदाजे दोनशे एकर शेतजमिनीचा सिंचनाचा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे.सदर तलाव लघु पाटबंधारे उपविभाग अर्जुनी मोरगाव यांच्या देखरेखेखाली येत असल्याची माहिती आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही..Yavatmal News: दारव्हा रेल्वे खड्ड्यात बुडून चार चिमुकल्यांचा मृत्यू; नातवाच्या दु:खाने आजोबांचा हृदयविकाराने मृत्यू.ऐन हंगामात व पावसाळ्यात तलावाची पाळ फुटल्याने संपूर्ण तलाव रिकामा झाला आहे. त्यामुळे सिंचनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. पाटबंधारे विभागाने याकडे लक्ष देऊन फुटलेल्या पाळीचे लवकरात लवकर बांधकाम करावे,,सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लावावा.-प्रशांत पुस्तोडे, पोलिस पाटील तिडका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.