Buldhana News: लोणारमध्ये नवीन सेवा जोडणी योजनेचा बट्ट्याबोळ; लाभार्थी वंचितः शहरासह ग्रामीण भागात ही वीज जोडणीसाठी फरपट

लोणार: महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी यांच्या निष्क्रिय कारभारामुळे नवीन सेवा जोडणी योजनेची अंमलबजावणी व देखभाल दुरस्तीची कामे अक्षरशः ठप्प झाली असून, अर्ज करूनही अनेक लाभार्थी वीज कनेक्शन पासून वंचित राहत आहेत. शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागात वीज वितरण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र सध्या स्पष्ट होत आहे..शहरातील विविध भागांमध्ये घरकुलधारक, नव्याने बांधकाम करणारे नागरिक तसेच लघु व्यावसायिकांनी नियमानुसार विज जोडणीसाठी अर्ज सादर करूनही अनेक महिने उलटून गेले आहेत. मात्र, अद्यापही वीज जोडणी मिळालेली नाही. परिणामी, काही नागरिकांना तात्पुरत्या व असुरक्षित पद्धतीने वीज वापरण्याची वेळ येत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे. यासंदर्भात स्थानिक शाखा अभियंता व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार नागरिकांकडून होत आहे. संबंधित अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही होत आहे. लोणार तालुक्यातील ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिकच बिकट आहे..Washim News: पिंपळगाव (बु.) मध्ये उघड्या रोहित्रामुळे ग्रामस्थांचा जीव धोक्यात; सुरक्षित फ्युज नसल्याने शॉर्टसर्किट व आगाचा धोका वाढला.अनेक गावांमध्ये विजेचे खांब उभे असले तरी प्रत्यक्ष जोडणी दिली जात नाही. काही ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता अपुरी असल्याने नवीन कनेक्शन रोखले जात असल्याचे समोर आले आहे. तर काही गावांमध्ये तारांचा अभाव, तांत्रिक अडचणी आणि कर्मचारी कमतरता यामुळे कामे प्रलंबित आहेत. शेतकरी व ग्रामीण नागरिकांना शेतीपंपासाठी व घरगुती वापरासाठी वीज कनेक्शन मिळण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शेती कामे, लघुउद्योग आणि दैनंदिन जीवनावर विपरीत परिणाम होत आहे..नागरिकांची संतप्त प्रतिक्रिया"अर्ज करून ५–६ महिने झाले, पण अजूनही वीज जोडणी नाही. कार्यालयात गेल्यावर फक्त आश्वासन मिळते," अशी प्रतिक्रिया एका नागरिकाने दिली. तर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी "वीज नसल्यामुळे पिकांचे नुकसान होत आहे," अशी व्यथा मांडली. नागरिकांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून प्रलंबित अर्जांवर तात्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली आहे.."लोणार शहरात NSC योजनेची होत असलेली दुरवस्था ही अत्यंत चिंताजनक बाब असून, ही थेट सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी आहे. शासनाने सर्वसामान्यांना सुलभ वीज सेवा देण्यासाठी ही योजना सुरू केली असताना, प्रत्यक्षात मात्र विद्युत विभागाच्या निष्क्रिय व उदासीन कारभारामुळे लाभार्थींना प्रतीक्षा करावी लागत आहे."- सतीश राठोड, लोणार"स्थानिक पातळीवरील सर्व अर्ज आम्ही वरिष्ठांकडे पाठविले आहे परंतु तांत्रिक अडचणी असल्यामुळे अर्ज प्रलंबित आहे."- अक्षय बोबडे, विद्युत शाखा अभियंता लोणार.