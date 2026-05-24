Buldhana News: खुल्या बाटल्यांत पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर बंदी; तहसील प्रशासनाचा कडक इशारा; अनधिकृत कंटेनरमध्ये इंधन विक्री केल्यास कारवाई

लोणार : लोणार तालुक्यात पेट्रोल-डिझेल टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल पंपांवर लागलेल्या लांबच लांब रांगा, शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत असताना काही "सेटिंग"धारकांना मात्र मागच्या दाराने इंधन पुरवठा होत असल्याचे वास्तव दैनिक "सकाळ" ने दि. १९ मे च्या अंकात ठळकपणे प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची गंभीर दखल घेत लोणार तहसील प्रशासनाने आता कडक पावले उचलली आहेत..लोणार तहसील कार्यालयाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने पेट्रोल व डिझेल विक्रीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करत खुल्या प्लास्टिक बाटल्या, कॅन, डबे अथवा इतर अनधिकृत कंटेनरमध्ये इंधन विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे..तहसीलदार लोणार यांनी २२ मे रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, इंधनाचा पुरवठा केवळ वाहनांच्या अधिकृत फ्युएल टँकमध्येच करण्यात यावा, असे निर्देश सर्व पेट्रोल पंप चालकांना देण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर पेट्रोल-डिझेल तुटवड्याबाबत पसरत असलेल्या अफवांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..यासोबतच सर्व पेट्रोल पंपांवरील सीसीटीव्ही यंत्रणा २४ तास सुरू ठेवणे, रोजच्या विक्रीची नोंद अद्ययावत ठेवणे आणि रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल तसेच अन्य शासकीय अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांना प्राधान्याने इंधन पुरवठा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..प्रत्येक पेट्रोल पंपावर उपलब्ध इंधन साठ्याची माहिती दर्शनी भागात फलकाद्वारे प्रदर्शित करणेही सक्तीचे करण्यात आले असून "नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये व गरजेपेक्षा जास्त इंधन साठवू नये," असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. दरम्यान, आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या पेट्रोल पंप चालक, मालक किंवा व्यवस्थापकांविरुद्ध पेट्रोलियम नियम २००२, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा तहसील प्रशासनाने दिला आहे.