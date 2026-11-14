महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बातमी! लोणार सरोवराला 'जागतिक भूगर्भीय वारसा स्थळाचा' दर्जा; ठरलं भारतातील दुसरं ठिकाण

महाराष्ट्रासाठी आणि विशेषतः बुलडाणा जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बातमी समोर आली आहे. जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या लोणार सरोवराला आता जागतिक स्तरावर आणखी एक मोठा सन्मान मिळाला आहे. ‘तिसऱ्या १०० जागतिक भूगर्भीय वारसा स्थळांच्या’ यादीत लोणार सरोवराचा समावेश करण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या खाण मंत्रालयाने याबाबत अधिकृत माहिती जाहीर केली आहे. हा बहुमान मिळवणारे लोणार सरोवर हे भारतातील दुसरेच ठिकाण ठरले आहे. याआधी मेघालयातील मावमलुह लेणीला हा सन्मान मिळाला होता. या जागतिक मान्यतेमुळे लोणारच्या पर्यटनाला आणि भूगर्भीय संशोधनाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..जगातील वैशिष्ट्यपूर्ण भूगर्भीय ठिकाणांची निवड इंटरनॅशनल युनियन ऑफ जिओलॉजिकल सायन्सेस (IUGS) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून केली जाते. जानेवारी २०२६ मध्ये कोलंबियातील बोगोटा येथे झालेल्या संस्थेच्या ८२ व्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत लोणार सरोवराच्या नावाला प्राथमिक मान्यता देण्यात आली होती.त्यानंतर पोर्तुगालमधील अल्गार्वे येथे पार पडलेल्या ‘आययुजीएस जिओहेरिटेज इव्हेंट २०२६’ मध्ये या निवडीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे लोणार सरोवराच्या जागतिक महत्त्वावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे..Lonar News : सासरच्या जाचाला कंटाळून विवाहीतेने संपविले जीवन; पतीसह दोघांना अटक .लोणार सरोवराची निर्मिती हीच त्याची सर्वात मोठी खासियत आहे. हजारो वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर झालेल्या एका प्रचंड उल्कापातामुळे बेसाल्ट खडकात मोठे विवर तयार झाले आणि त्यातून या सरोवराची निर्मिती झाली. विशेष म्हणजे, बेसाल्ट खडकात तयार झालेले खाऱ्या आणि अल्कधर्मी पाण्याचे हे जगातील एकमेव मोठे विवर मानले जाते. त्यामुळे भूगर्भशास्त्रज्ञ आणि संशोधकांसाठी हे ठिकाण नेहमीच आकर्षणाचे केंद्र राहिले आहे..Lonar Lake Level: कमळजा मातेच्या मुखवट्याला पाण्याचा स्पर्श; लोणार सरोवरातील जलपातळी आणखी धोक्याच्या टप्प्यावर!.लोणार सरोवराला यापूर्वीच रामसर स्थळ आणि राष्ट्रीय भूगर्भीय वारसा स्मारक म्हणून मान्यता मिळाली आहे. आता जागतिक भूगर्भीय वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश झाल्याने त्याच्या महत्त्वात आणखी भर पडली आहे. या सन्मानामुळे देश-विदेशातील पर्यटक, संशोधक आणि भूगर्भशास्त्र अभ्यासक लोणारकडे अधिक आकर्षित होऊ शकतात. परिणामी बुलडाणा जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसाय, स्थानिक रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेला फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. लोणार सरोवराची ओळख आता केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित न राहता जागतिक स्तरावर आणखी ठळक होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.