Washim News: शंभरहून अधिक रुग्णांची झाली मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया; लोणी येथे शिबिर; सखाराम महाराज सेवा ट्रस्टने घेतली प्रवास खर्चाची जबाबदारी

रिसोड: अकोला येथील स्व. सत्यनारायणजी रांदड संस्थापित सेवाश्रय व लोणी येथील श्री सखाराम महाराज सेवा ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने अखंड दृष्टीदान महायज्ञा अंतर्गत निःशुल्क मोतीबिंदू तपासणी शिबिर रविवारी (ता. २९) सखाराम महाराज विद्यालयात उत्साहात पार पडले..शिबिराचे उद्घाटन सेवानिवृत्त मुख्य आयकर आयुक्त डॉ.सखाराम महाराज जोशी यांच्या हस्ते झाले. शिबिराचे अध्यक्ष लोणी येथील तज्ज्ञ डॉ. राधेश्याम लढ्ढा होते. प्रमुख अतिथी म्हणून अनेक मान्यवरांची उपस्थिती होती. मोतीबिंदू तपासणी शिबिरात अकोला येथील प्रसिद्ध नेत्रतज्ज्ञ डॉ. मनीष हर्षे यांनी शंभराहून अधिक रुग्णांची डोळे तपासणी केली. पात्र रुग्णांची मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया अकोला येथील दमाणी हॉस्पिटलमध्ये पूर्णतः निःशुल्क करण्यात येणार आहे..रुग्णांच्या तपासणीसह प्रवास खर्चही श्री सखाराम महाराज सेवा ट्रस्ट तर्फे उचलण्यात येणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली. तसेच सेवाश्रय प्रकल्प प्रमुख अनिल भूतडा यांची विशेष उपस्थिती होती. यावेळी विद्यालयाचे अध्यक्ष श्री गोविंद महाराज व प्रा. कल्याण महाराज यांची विशेष उपस्थिती होती..सूत्रसंचालन प्रा. स्वप्नील साकळे यांनी केले, तर आभार प्रा. मंगेश पांडे यांनी मानले. शिबिराच्या यशस्वीतेसाठी विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच संस्थानने विशेष परिश्रम घेतले..हजारो रुग्णांना मिळाली नवदृष्टीसेवाश्रयचे कार्य हे समाजाला अंधारातून प्रकाशाकडे नेणारे आहे. समाजामध्ये अनेक रुग्णांना आर्थिक परिस्थिती तसेच तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाची कमतरतेमुळे आपली दृष्टी गमवावी लागते. त्यामुळेच सखाराम महाराज सेवा ट्रस्टच्या माध्यमातून डॉ.प्रवीण लढ्ढा यांच्या सहकार्याने लोणी येथे शिबिर संपन्न झाले. आजपर्यंत सेवाश्रयच्या माध्यमातून हजारो रुग्णांना नवी दृष्टी मिळाली आहे.