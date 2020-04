लोटपाट करत कागदपत्र फाडली; अन् जिवे मारण्याची धमकीही दिली

बुलडाणा : देशात कोरोना व्हायरसचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. जिल्ह्यात बाधिताची संख्या वाढत असताना, बाहेर गावाहून आलेल्या व्यक्तींची नोंद घेत त्यांची तपासणी करण्यात येत आहे. दरम्यान, या कामी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आधीच कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा व जीव धोक्यात टाकत ही कामे करत असताना बुलडाणा तालुक्यातील रायपूर अंतर्गत सर्व्हे करणाऱ्या अंगणवाडी मदतनीस व कर्मचाऱ्यांना लोटपाट करत त्यांच्याजवळील कागदपत्र फाडण्याचा प्रकार 10 एप्रिलला घडला असून, याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बुलडाणा तालुक्यातील रायपूर पोलिस स्टेशनअंतर्गत अंगणवाडी मदतनीस सरला संजय सोळंके या 10 एप्रिलला सकाळी 9 वाजेदरम्यान, रायपूर गावात कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव अंतर्गत ग्रामपंचायत रायपूर येथेबाहेर गावाहून आलेल्या व्यक्ती तसेच गावातील नागरिकांमध्ये सर्दी, ताप, खोकला, श्‍वास घेण्यास त्रास होत असल्याबाबत सर्व्हे करण्याबाबत आदेश बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, गट विकास अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झाला होता. हेही वाचा - मूल होण्याचे औषध देण्याच्या बहाण्याने बोलाविले अन्... सर्व्हे करण्यासाठी अंगणवाडी सेविका शोभा झगडे, उषा भोसले, अनिता देशमुख, सरला सोळंके या नोंदी घेत असताना गावातील सै. फिरोज सै. अनिस, शे. एजाज शे. हसन, शे. कलिम शे. बनू यांनी सर्व्हे करण्यास नकार देऊन कर्मचाऱ्यांना लोटपाट करून त्यांच्याजवळ असलेले शासकीय सर्व्हेचे रजिस्टर जबरदस्तीने हिसकावून घेत त्यातील गावातील सर्व्हे केलेल्या नागरिकांची नाव असलेली पाने खोडतोड केली तसेच तुम्ही परत या वॉर्डात सर्व्हे करण्यासाठी आले तर तुमचे हातपाय तोडू असे म्हणत जीवे मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी तक्रार देण्यात आली असून, पोलिसांनी शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास सपोनि सुभाष दुधाळ यांच्या मार्गदर्शनात पोउनि योगेंद्र मोरे, मपोहेका दुर्गा निंबाळकर हे करीत आहे. कोरोना व्हायरस प्रतिबंधकात्मक उपाययोजना करण्यासाठी अंगणवाडी व मदतनीस काम करत आहे. दरम्यान, काही लोकांनी सर्व्हेला विरोध केला आहे. परंतु, राष्ट्रीय कार्य असल्यामुळे सर्व्हे काम करण्यासाठी तयार असून, याकरिता पोलिस संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांनी रायपूर ग्रामसेवक यांच्याकडे मागणी केली आहे. बुलडाणा शहरात कोरोना लॉकडाउन

जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या 17 वर पोहोचली आहे, ही चिंतेची बाब आहे. मात्र तरीही ज्या बुलडाणा शहरातून कोरोनाची सुरुवात झाली त्या बुलडाण्यात सध्यातरी कोरोना लॉक डाऊन झाला असल्याचेच दिसते. गेल्या आठ ते दहा दिवसात शहरातील एकही अहवाल पॉझिटिव्ह आलेला नाही. ही निश्‍चितच बुलडाणेकरांना समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या तूर्त 17 वर थांबली आहे. नव्याने मिळालेल्या कोरोना संसर्गीतांच्या संपर्कातील स्वॅब नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यातील 11 रिपोर्ट आले आहेत. तर 2 रिपोर्टची अजूनही प्रतिक्षा आहे. विशेष म्हणजे बुलडाणा शहरात मागील दहा दिवसांपासून एकही कोरोना संसर्गीत आढळलेला नाही. महत्वाची बाब म्हणजे काल, शुक्रवार (ता. 10) रोजी खामगाव येथील उपजिल्हा रुग्णालयात मृत्यू पावलेल्या 63 वर्षीय महिलेचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला आहे. ही बाबही खामगावकरांचा जीव भांड्यात पाडणारी आहे. शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करा : आ.महाले

कोरोनाच्या महामारीच्या या संकटात डॉक्टर, नर्स, पोलिस हे शासकीय कर्मचारी जीव धोक्यात घालून काम करत आहे. सामाजिक अंतर ठेवून यांच्या खांद्याला खांदा लावून अंगणवाडी सेविका , मदतनीस व आशा वर्कर घरोघरी जाऊन कुणी आजारी आहे का? सर्वेक्षण करण्याचे काम करीत आहे. तुटपुंज्या पगारावर व जीव धोक्यात घालून काम करीत आहे. त्या काम करत असताना त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करीत काम करत आहे. त्यात काही दृष्ट व समाज विघातक प्रवृत्ती त्यांच्या कामात अडथळे निर्माण करीत आहे. रायपूर येथे विरोध केला. अंगणवाडी सेविका यांनी या घटनेची रीतसर तक्रार केली. तक्रारीनंतर एका माजी लोकप्रतिनिधी यांनी पोलिस स्टेशनला फोन करून आरोपींवर कारवाई करू नये यासाठी दबाव आणला. घटनेतील आरोपीवर गुन्हा दाखल आहे. परंतु, अजून अटक केलेली नाही. या घटनेचा निषेध करून अंगणवाडी, मदतनीस व आशा सेविका यांना संरक्षण मिळायला पाहिजे.

