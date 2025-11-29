विदर्भ

Savner News : हरवलेल्या मुलाला आमदारांनी पोहोचवले सुखरूप घरी; भावेश खोडणकर अखेर कुटुंबीयांच्या स्वाधीन

सावनेर येथील गेल्या आठवड्यापासून बेपत्ता असलेला मुलगा भावेश खोडणकर अखेर सुरक्षितपणे सापडला.
bhavesh khodankar and mla dr. ashish deshmukh

सकाळ वृत्तसेवा
सावनेर - सावनेर येथील गेल्या आठवड्यापासून बेपत्ता असलेला मुलगा भावेश खोडणकर अखेर सुरक्षितपणे सापडला. आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांच्या विशेष पुढाकाराने त्याला घरी सुखरूप पोहोचविण्यात आले.

