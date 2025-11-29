Savner News : हरवलेल्या मुलाला आमदारांनी पोहोचवले सुखरूप घरी; भावेश खोडणकर अखेर कुटुंबीयांच्या स्वाधीन

सावनेर - सावनेर येथील गेल्या आठवड्यापासून बेपत्ता असलेला मुलगा भावेश खोडणकर अखेर सुरक्षितपणे सापडला. आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांच्या विशेष पुढाकाराने त्याला घरी सुखरूप पोहोचविण्यात आले. .आईच्या म्हणण्यानुसार मुलगा खाटूश्याम येथे दर्शनासाठी गेला असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, त्या परिसरातही सखोल शोध मोहीम राबविण्यात आली. अखेरीस प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि आमदारांच्या समन्वयातून मुलाचा शोध लागून त्याला सुरक्षितपणे कुटुंबीयांच्या स्वाधीन करण्यात आले. मुलगा हरवल्यामुळे परिसरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते आणि कुटुंबीय मानसिक तणावात होते..आज मुलगा घरी परतल्यानंतर कुटुंबीयांमध्ये व परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांच्या तत्परता, संवेदनशीलता व कर्तव्यदक्षतेमुळे पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या प्रभावी कार्यशैलीचे दर्शन घडले.या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी मुलाच्या आईसह नागपूर पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) कार्यालय येथे भेट देत संबंधित अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी सिकर (राजस्थान) व रतलाम जंक्शन (मध्यप्रदेश) येथील पोलीस अधीक्षकांशी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधून शोधमोहीम अधिक जलद व प्रभावी करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. तसेच या प्रकरणास गती मिळावी यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले होते..प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून यशस्वी शोधमोहीम‘मुलगा सुरक्षित घरी येईपर्यंत आम्ही थांबणार नाही. आईच्या चेहऱ्यावर पुन्हा हसू आणण्यासाठी आम्ही पूर्णतः कटिबद्ध आहोत’, असे आश्वासन आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी दिले होते, ते प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.