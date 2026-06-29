विदर्भ

Yavatmal: प्रेमविवाहानंतर नवविवाहितेचे कथित अपहरण; चौघांविरुद्ध गुन्हा, घरातून जबरदस्तीने नेल्याचा पतीचा आरोप

Newly Married Woman Allegedly Abducted After Love Marriage: घाटंजी येथे प्रेमविवाहानंतर नवविवाहितेला घरातून जबरदस्तीने नेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Yavatmal

Yavatmal

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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घाटंजी: नोंदणी विवाहानंतर स्वतंत्र संसाराची स्वप्ने पाहणार्‍या नवदाम्पत्याच्या आयुष्यात अनपेक्षित वळण आले आहे. पत्नीला तिच्या आई-वडिलांनी व नातेवाइकांनी घरातून जबरदस्तीने कारमध्ये बसवून नेल्याचा आरोप पतीने केला असून, या तक्रारीवरून घाटंजी पोलिसांनी चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेनंतर संबंधित तरुणी अद्याप बेपत्ता असल्याने प्रकरणाची गंभीरता वाढली आहे.

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