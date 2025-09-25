विदर्भ

Buldhana Crime: मृत प्रेयसीने वापरले होते दुसऱ्याचे आधारकार्ड; हॉटेल जुगनू मधील खून अन्... खामगाव हादरले!

Crime News: दोन वर्षापासून प्रेमसंबंध असलेल्या प्रेमीयुगलाच्या खून आणी जीवन संपवन्याच्या घटनेने खामगाव हादरले. मंगळवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास चिखली बायपास वरील हॉटेल जुगनू येथे प्रियकराने प्रेयसीची चाकूने भोसकून हत्या केली व नंतर स्वतःच्या छातीवर भोसकून घेत जीवन संपवले.
खामगाव : दोन वर्षापासून प्रेमसंबंध असलेल्या प्रेमीयुगलाच्या खून-आत्महत्येच्या घटनेने खामगाव हादरले. मंगळवारी (ता. २३) रात्री साडेआठच्या सुमारास चिखली बायपास वरील हॉटेल जुगनू येथे प्रियकराने प्रेयसीची चाकूने भोसकून हत्या केली व नंतर स्वतःच्या छातीवर भोसकून घेत आत्महत्या केली.

