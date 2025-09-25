Buldhana Crime: मृत प्रेयसीने वापरले होते दुसऱ्याचे आधारकार्ड; हॉटेल जुगनू मधील खून अन्... खामगाव हादरले!

खामगाव : दोन वर्षापासून प्रेमसंबंध असलेल्या प्रेमीयुगलाच्या खून-आत्महत्येच्या घटनेने खामगाव हादरले. मंगळवारी (ता. २३) रात्री साडेआठच्या सुमारास चिखली बायपास वरील हॉटेल जुगनू येथे प्रियकराने प्रेयसीची चाकूने भोसकून हत्या केली व नंतर स्वतःच्या छातीवर भोसकून घेत आत्महत्या केली. .आता या घटनेत नवा ट्विस्ट आला असून मृत प्रेयसीने खोटे आधारकार्ड दाखवून हॉटेलमध्ये खोली घेतली होती, असे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. मृत प्रेयसीने सदर हॉटेलवर दुसऱ्या मुलीच्या नावाने आधारकार्ड दाखविल्याने हॉटेलच्या रजिस्टरवर दुसऱ्या नावाची नोंद होती. .त्यामुळे घटना घडल्यानंतर पोलिसांनी रजिस्टरवर आधारद्वारे नोंदवलेल्या मुलीचे नाव पत्रकारांना सांगितले होते. मात्र, नंतर तपासात मुलीने दिलेले आधारकार्ड दुसरेच असल्याचे समोर आले. हॉटेलच्या खोलीत असलेल्या तिच्या बॅगेमधील कागदांवरून तिची खरी ओळख पटली व तिचे खरे नाव ऋतुजा पद्माकर खरात (वय २२) असल्याचे स्पष्ट झाले. .Buldhana : चार वर्षांपासूनचे प्रेमसंबंध, हॉटेलच्या खोलीत प्रियकराने आधी प्रेयसीची हत्या केली, नंतर स्वत:ला संपवलं.ऋतुजा ही सिंधी (ता. सिंदखेडराजा) येथील रहिवासी असून ती खामगाव येथील शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये संगणक अभियांत्रिकीच्या तृतीय वर्षात शिकत होती. तिचे साखरखेर्डा (ता. सिंदखेडराजा) येथील साहिल दीपकसिंग राजपूत (वय २३) याच्याशी मागील दोन वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते व दोघेही याच हॉटेलमध्ये यापूर्वी आठवेळा आले असल्याचे रजिस्टरवरून कळते..मिळालेल्या माहितीनुसार, साहिल व ऋतुजा दोघेही हॉटेल जुगनूमध्ये १०४ क्रमांकाच्या खोलीमध्ये थांबले होते. यादरम्यान त्यांच्यात काहीतरी कारणावरून वाद झाला. त्यामुळे संतापलेल्या साहिलने ऋतुजाचा चाकूने भोसकून खून केला व त्यानंतर साहिलने स्वतःच्या छातीवर चाकूने भोसकून आत्महत्या केली. दरम्यान घटनेची माहिती हॉटेल मालकाने देताच पोलिस तात्काळ घटनास्थळी पोहचले. याप्रकरणी हॉटेल मॅनेजर विशाल भगवान सातव याने दिलेल्या तक्रारीवरून शिवाजी नगर पोलिसांनी साहिलवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे..जमावाला पांगविताना पोलिसांची कसरतघटनेचे गांभीर्य बघता जिल्हा पोलिस अधीक्षक नीलेश तांबे यांनी घटनास्थळी भेट देवून पाहणी केली व माहिती जाणून घेतली. यावेळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रदीप पाटील, शहर पोस्टेचे ठाणेदार रामकृष्ण पवार, शिवाजी नगर पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार सुरेंद्र अहिरकर यांच्यासह आरसीबी पथक व मोठ्या प्रमाणात पोलिसांना बंदोबस्त तैनात होता..Lover Killed Girl : सोशल मीडियावर महिन्याची ओळख, प्रियकराला भेटल्यानंतर तीचा खून केला अन् आंबा घाटात फेकला मृतदेह पण एक चूक....हॉटेलमध्ये घडलेल्या या घटनेची माहिती वाऱ्यासारखी शहरात पसरताच जवळपास दोन ते अडीच हजार नागरिकांनी घटनास्थळी जमाव केला होता. या जमावाला पांगविताना पोलिसांना सौम्य बळाचा वापर करावा लागला. यामुळे पळापळ झाल्याने काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.