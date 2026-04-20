Yavatmal News: माधान-ब्राह्मणवाडा मार्गावर धूळच धूळ ; सिमेंट रस्त्यावर पाण्याचा अभाव, अपघात व आजारांना निमंत्रण

शिरजगावबंड: चांदूरबाजार-माधान मार्गे ब्राह्मणवाडा थडीदरम्यान नव्याने करण्यात आलेल्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्यावर पाण्याचा योग्य वापर न झाल्यामुळे नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. रस्ता तयार झाल्यानंतर नियमितपणे पाणी मारणे आवश्यक आहेच. शिवाय कच्च्या रस्त्यावरसुद्धा नियमित पाणी मारणे आवश्यक असून सुद्धा संबंधित यंत्रणेकडून याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. परिणामी, रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात धूळ उडत असून वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. .या धुळीमुळे रस्त्यावरून जाणाऱ्या दुचाकीस्वरांच्या डोळ्यांत मोठ्या प्रमाणात धूर जाऊन दुचाकीस्वारांचे नियंत्रण सुटण्याच्या घटना वाढल्या असून अपघाताचा धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेषतः सकाळी आणि संध्याकाळी वाहनांची वर्दळ वाढल्याने धुळीचे प्रमाण अधिकच वाढते, ज्यामुळे समोरचे दृश्य अस्पष्ट होऊन अपघात होण्याची शक्यता अधिक निर्माण होते. याशिवाय, या धुळीचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावरही होत आहे..सतत धुळीच्या संपर्कात राहिल्यामुळे श्वसनाचे विकार, खोकला, दमा तसेच फुफ्फुसाशी व सर्वांत मोठा त्रास हा डोळ्यांवर होत असल्यामुळे संबंधित आजार वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आधीच आजारांनी ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींना याचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे..स्थानिक नागरिकांनी वारंवार संबंधित विभागाकडे तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. रस्ता झाला, पण त्याची देखभाल होत नाही. त्यामुळे आम्हाला रोज त्रास सहन करावा लागतो, अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली..दरम्यान, संबंधित विभागाच्या यंत्रणेने तातडीने लक्ष देऊन रस्त्यावर नियमित पाणी मारण्याची व्यवस्था करावी तसेच धूळ नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी चांदूरबाजार, ब्राह्मणवाडा, माधान या मार्गाने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांकडून होत आहे. अन्यथा, भविष्यात मोठा अपघात किंवा आरोग्यसंकट उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.."ब्राह्मणवाडा थडी व माधान रस्त्यावर पर्यायी कच्च्या रस्त्यावर पाण्याचा वापर नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूळ उडत आहे. त्यामुळे समोरचे वाहन दिसत नसल्याने किरकोळ अपघातसुद्धा घडत आहेत. परिणामी फुफ्फुस व दमाच्या आजारासह डोळ्यांचे आजार बळावले आहेत. त्यामुळे या रस्त्याचे तातडीने काम पूर्ण करावे तसेच रोज पाणी मारून समस्या निकाली काढावी."-आशिष औतकर, चांदूरबाजार.