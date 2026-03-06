Maharashtra Budget 2026 : नागपूरच्या रामटेकमध्ये तिसरी चित्रपटसृष्टी ते गडचिरोलीत नवा स्टील हब; अर्थसंकल्पात विदर्भाला काय काय मिळालं ?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात विदर्भासाठी अनेक मोठ्या घोषणा जाहीर केल्या. नागपूर शहराच्या आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी नवीन नागपूर या नावाने व्यापार व वित्तीय केंद्र विकसित करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. नागपूर शहराच्या विस्तार व विकासाला चालना देण्यासाठी नागपूर रिंगरोडलाही अर्थसंकल्पात मान्यता देण्यात आली. .मुंबई-पुणे सोबत नागपूरमध्येही मेट्रोचे जाळ वाढवण्यात येणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. याशिवाय रामटेक येथे याशिवाय रामटेकमध्ये राज्यातील तिसऱ्या मोठ्या चित्रपटसृष्टीसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. याशिवाय रामटेक येथे रामशृष्टी आणि कालिदास शृष्टी उभारणार जाणार आहे. महाकवी कालिदास यांचे जीवन चरित्र नव्या पिढीला कळावं यासाठी आवशयक ते सहकार्य केलं जाईल,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. .Job Opportunities: परदेशात रोजगाराची संधी सहज उपलब्ध होणार; ‘महिमा’ संस्थेची स्थापना, राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय.विदर्भाला काय मिळाले? गडचिरोलीत नवं स्टील हब म्हणून उदयास येत असून, २ लाख कोटींची गुंतवणूक तर ७० हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीची वाहतूक सुरळीत होण्याकरता आणि जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्याकरता रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. गडचिरोली विमानतळासाठी भूसंपादन हाती घेण्यात आले आहेत. बांबू विकास प्रकल्प वाढवले जाणार आहेत. अमरावती विमानतळावर रात्रीच्या उड्डाणांसाठी सुविधा सुरु करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.