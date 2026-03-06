विदर्भ

Maharashtra Budget 2026 : नागपूरच्या रामटेकमध्ये तिसरी चित्रपटसृष्टी ते गडचिरोलीत नवा स्टील हब; अर्थसंकल्पात विदर्भाला काय काय मिळालं ?

Vidarbha Development Projects : नागपूर शहराच्या विस्तारासाठी नागपूर रिंगरोड प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्यात आली.रामटेक येथे राज्यातील तिसरी चित्रपटसृष्टी उभारण्यासाठी पायाभूत सुविधा तसेच रामशृष्टी आणि कालिदास शृष्टी उभारण्याचा निर्णय.
Yashwant Kshirsagar
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात विदर्भासाठी अनेक मोठ्या घोषणा जाहीर केल्या. नागपूर शहराच्या आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी नवीन नागपूर या नावाने व्यापार व वित्तीय केंद्र विकसित करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. नागपूर शहराच्या विस्तार व विकासाला चालना देण्यासाठी नागपूर रिंगरोडलाही अर्थसंकल्पात मान्यता देण्यात आली.

