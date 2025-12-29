Maharashtra Cold Wave : हुडहुडी भरवणारी थंडी! महाराष्ट्रात पारा घसरला, विदर्भातील तापमान १० अंशाच्याही खाली...

Severe cold grips Maharashtra as minimum temperatures drop sharply : राज्यात थंडीचा कडाका वाढला असून किमान तापमानात सातत्याने घट होते आहे. अनेक ठिकाणी पारा १० अंशाच्याही खाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आज तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता असून हवेत गारठा कायम राहील, अशी माहिती हवामान विभागाकडून देण्यात आली आहे. इतकंच नाही, तर राज्यात पावसाप्रमाणेच थंडीचाही मुक्काम वाढणार असल्याचं हवामान विभागाने सांगितलं आहे. .हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी परभणीत ६.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. तसेच अहिल्यानगर येथे ७.५ अंश सेल्सिअस, निफाड येथे ७.६ अंश सेल्सिअस, धुळ्यात ७ अंश सेल्सिअस, परभणी येथे ७.५ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले आहे. याशिवाय विदर्भातही पारा १० अंशाच्या खाली आहे. गोंदिया येथे ९ अंश, तर भंडारा आणि नागपूर येथे १० अंशांपेक्षा कमी तापमानाची नोंद झाली आहे..Maharashtra Winter Update : राज्यातील थंडी गायब की गारठा कायम राहणार? हवामान विभागाचा महत्त्वाचा अंदाज समोर.तसेच यवतमाळ जिल्ह्यात थंडीचा जोर कायम असून १०.४ अंश तापमानाची नोंद झाली आहे. थंडीचा जोर असल्याने दिवसभर उबदार कपडे घालून घराबाहेर पडावे लागत आहे.रात्री आठ नंतर गारठा वाढत असल्याने ग्रामीण शहरातील बाजारपेठेतील शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे..दरम्यान, उर्वरित राज्याच्या किमान तापमानातील वाढ कायम असली तरी गारठा कायम आहे. आज राज्यातील कमाल आणि किमान तापमानात चढ-उतार कायम राहणार असून, थंडी टिकून राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडसह पहाडी भागांमध्ये बर्फवृष्टीचा जोर वाढत असल्याने हवेतील गारठा आणखी वाढणार असल्याचं हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे..Maharashtra Cold Wave : पुणे तापमानात होतयं उणे, राज्यात थंडीचा कडाका आणखी वाढणार; ४ दिवसांचा हवामान विभागाचा अंदाज आला समोर.विदर्भातील तापमानगोंदिया ९.०नागपूर ९.८भंडारा १०.०यवतमाळ १०.४ब्रह्मपुरी ११.१अमरावती ११.५अकोला १२.५वर्धा ११.०वाशीम ११.६गडचिरोली १२.२चंद्रपूर १२.२बुलडाणा १३.०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.