विदर्भ

Maharashtra Cold Wave : हुडहुडी भरवणारी थंडी! महाराष्ट्रात पारा घसरला, विदर्भातील तापमान १० अंशाच्याही खाली...

Vidarbha Temperature Falls Below 10°C : आज तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता असून हवेत गारठा कायम राहील, अशी माहिती हवामान विभागाकडून देण्यात आली आहे.
Maharashtra Cold Wave

Maharashtra Cold Wave

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Severe cold grips Maharashtra as minimum temperatures drop sharply : राज्यात थंडीचा कडाका वाढला असून किमान तापमानात सातत्याने घट होते आहे. अनेक ठिकाणी पारा १० अंशाच्याही खाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आज तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता असून हवेत गारठा कायम राहील, अशी माहिती हवामान विभागाकडून देण्यात आली आहे. इतकंच नाही, तर राज्यात पावसाप्रमाणेच थंडीचाही मुक्काम वाढणार असल्याचं हवामान विभागाने सांगितलं आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
vidarbha
Temperature
Cold

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com