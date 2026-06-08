Amravati: राज्याचे पोलिस महासंचालक आज अमरावतीत; दोन महत्त्वाच्या बैठकांचे आयोजन

अमरावती: राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते सोमवारी (ता. आठ) एक दिवसाच्या अमरावती जिल्हा दौऱ्यावर येत असून, त्यांच्या शहरात दोन स्वतंत्र बैठका होतील. दौऱ्यासाठी दाते हे रविवारी (ता.सात) रात्री उशिरा शहरात दाखल होणार आहेत..महासंचालक पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर सदानंद दाते पहिल्यांदाच अमरावती दौऱ्यावर येत असून, सोमवारी (ता. आठ) दुपारी एक वाजता अमरावती परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक यांच्या कार्यालयामध्ये त्यांची ऑनलाइन बैठक होणार आहे..Amravati: पहिल्याच दिवशी मृगसरींचे आगमन ; शेतकऱ्यांसह जनमानस सुखावला.दुपारी दोन वाजता अमरावती पोलिस आयुक्तालयात महासंचालक अमरावती पोलिस आयुक्तालयासह परिक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय बैठक घेणार आहेत, असे पोलिस उपायुक्त श्याम घुगे यांनी सांगितले..त्या बैठकीला शहरातील प्रमुख अधिकाऱ्यांसह अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशीम व बुलडाणा या पाचही जिल्ह्यातील पोलिस अधीक्षक, उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे..Premium|BSE Private Banks Index : बीएसई प्रायव्हेट बँक्स इंडेक्समध्ये खासगी बँकांची वाढती ताकद स्पष्ट.आज गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा आटोपल्यावर राज्याचे पोलिस महासंचालक दाते हे रात्री उशिरा शहरात दाखल होतील. अमरावतीच्या महत्त्वाच्या दोन प्रशासकीय बैठका आटोपल्यानंतर महासंचालक नाशिक दौऱ्यासाठी रवाना होतील, असे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.