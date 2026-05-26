विदर्भ

शासनाचे ऑनलाइन पोर्टल ठप्प; नवीन जीपीआर पोर्टलमध्ये तांत्रिक बिघाड, शैक्षणिक प्रवेशकाळात विद्यार्थ्यांचे हाल

Maharashtra GPR Portal Down : नवीन साईट सुरू करण्यात आल्यानंतर पोर्टल लॉगिन न होणे, सर्वर एरर, अर्ज प्रक्रिया अर्धवट राहणे, संथगतीने सेवा चालणे तसेच वारंवार तांत्रिक अडथळे निर्माण होत आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

अमरावती : राज्य शासनाच्या नवीन जीपीआर पोर्टलमध्ये निर्माण झालेल्या गंभीर तांत्रिक अडचणींमुळे राज्यभरातील आपले सरकार व महा-ई-सेवा केंद्रांचे ऑनलाइन कामकाज मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. नवीन साईट सुरू करण्यात आल्यानंतर पोर्टल लॉगिन न होणे, सर्वर एरर, अर्ज प्रक्रिया अर्धवट राहणे, संथगतीने सेवा चालणे तसेच वारंवार तांत्रिक अडथळे निर्माण होत असल्याने विद्यार्थी व सेवा केंद्र चालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

