शासनाचे ऑनलाइन पोर्टल ठप्प; नवीन जीपीआर पोर्टलमध्ये तांत्रिक बिघाड, शैक्षणिक प्रवेशकाळात विद्यार्थ्यांचे हाल

अमरावती : राज्य शासनाच्या नवीन जीपीआर पोर्टलमध्ये निर्माण झालेल्या गंभीर तांत्रिक अडचणींमुळे राज्यभरातील आपले सरकार व महा-ई-सेवा केंद्रांचे ऑनलाइन कामकाज मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. नवीन साईट सुरू करण्यात आल्यानंतर पोर्टल लॉगिन न होणे, सर्वर एरर, अर्ज प्रक्रिया अर्धवट राहणे, संथगतीने सेवा चालणे तसेच वारंवार तांत्रिक अडथळे निर्माण होत असल्याने विद्यार्थी व सेवा केंद्र चालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..सध्या दहावी व बारावीच्या निकालानंतर राज्यभरात शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रिया वेगाने सुरू असून विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, नॅान क्रिमीलेअर, ईडब्ल्यूएस तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रांची तातडीची आवश्यकता आहे. मात्र पोर्टलमधील तांत्रिक बिघाडामुळे हे दाखले वेळेत मिळत नसल्याने विद्यार्थी, पालक व नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे..Aaple Sarkar Portal: 'आपले सरकार' पोर्टल ठप्प; महा ई-सेवा केंद्र बंद, हजारो विद्यार्थ्यांचे दाखले रखडले.महा-ई-सेवा केंद्रांचे पोर्टल लॉगिन होत नसल्याने पुढील ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करता येत नाही. परिणामी राज्यभरातील हजारो अर्ज प्रलंबित राहिले असून नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक व पालकांकडून केंद्र चालकांवर प्रश्नांचा भडीमार होत असून अनेक ठिकाणी सेवा केंद्र संचालक पेचात सापडले आहेत. शासनाच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे नागरिकांचा रोष मात्र केंद्र चालकांना सहन करावा लागत असल्याची भावना संचालकांनी व्यक्त केली आहे..सदर जीपीआर पोर्टल हे मंत्रालय स्तरावर विकसित करण्याच्या सुचनांनुसार तयार करण्यात आले असून महाआयटीकडून मागील चार महिन्यांपासून व्हीएलई, डेस्क ऑफीसर तसेच संबंधित अधिकारी वर्गाला मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक अडचणी येत असून त्याचा थेट परिणाम नागरिक सेवा व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेवर होत आहे..आपले सरकार सेवा केंद्र संचालकांनी नवीन पोर्टल पूर्णपणे स्थिर व सुरळीत होईपर्यंत जुनी साईट सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. तसेच तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून नागरिकांना सुरळीत सेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी राज्यभरातून होत आहे. अन्यथा राज्यभरातील सेवा केंद्र चालकांना आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशाराही संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.