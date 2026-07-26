विदर्भ

आदिती तटकरेंचं लाडक्या बहिणींबाबतचं विधान चर्चेत, म्हणाल्या, ''पैसे दिले की महिला...''

Aditi Tatkare's Ladki Bahin Remark Spark : महिलांपेक्षा व्यापारीच आम्हाला विचारतात की पैसे कधी जमा होणार?" असे विधान केलं आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर काही महिलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
Aditi Tatkare's Ladki Bahin Remark Sparks Debate

Aditi Tatkare's Ladki Bahin Remark Sparks Debate

esakal

Shubham Banubakode
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राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी लाडकी बहीण योजनेबाबत केलेल्या एका वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. वाशीम येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी, "लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर बाजारपेठांमध्ये महिलांची गर्दी वाढते. महिलांपेक्षा व्यापारीच आम्हाला विचारतात की पैसे कधी जमा होणार?" असे विधान केलं आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर काही महिलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

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