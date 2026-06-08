Amravati: पहिल्याच दिवशी मृगसरींचे आगमन ; शेतकऱ्यांसह जनमानस सुखावला

अमरावती: शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे तर जनमानसासह महत्त्वाच्या मृगनक्षत्रास आजपासून प्रारंभ झाला असून पहिल्याच दिवशी मृगसरींनी बरसून सुखद व आल्हाददायक वातावरणाची निर्मिती केली आहे. दुपारी शहर व जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात साधारतः पंधरा ते वीस मिनिटे पावसाच्या सरी कोसळल्यात. जिल्ह्यात आतापर्यंत १०.७ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे..पावसाळ्यास प्रारंभ झाला असून यंदा पावसाची सरासरी कमी राहणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. पावसाळ्याचा प्रारंभ मृगनक्षत्राने होत असल्याने त्याची शेतकऱ्यांसह जनमानस व पशुपक्ष्यांनाही प्रतीक्षा असते. शेतीच्या मशागतीची कामे आटोपल्यानंतर होणाऱ्या या पावसाने पेरणीची चाहूल लागत असून शेतकऱ्यांची लगबग सुरू होते..Amravati: जुन्या शहरातील पंधरा इमारती अत्यंत धोकादायक; पावसाळ्यात कोसळण्याची भीती अधिक, महापालिका अॅक्शन मोडवर.रविवारी (ता. सात) मृगाच्या पहिल्या दिवशी शहर व ग्रामीण भागात पावसाने हलक्या स्वरूपाची हजेरी लावली. पंधरा ते वीस मिनिटे झालेल्या या पावसाने वातावरणातील उकाडा आणखी कमी करण्यास मदत झाली असली तरी शेतीकामास प्रारंभ करण्याचा इशाराही दिला आहे. रविवारी सकाळपासूनच पावसाळी वातावरण तयार झाले होते. दुपारच्या सुमारास पावसाच्या सरी बरसल्याने नागरिकांची एकच तारांबळ उडाली होती. विशेष म्हणजे, शहरातील काही रस्त्यांवर पाण्याची डबकीसुद्धा साचली होती. पावसाळी वातावरणामुळे उकाड्यापासून नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. यंदाच्या उन्हाळ्यात अमरावतीचे तापमान ४५-४६ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले होते. प्रचंड उकाडा यंदा जाणवत होता, मात्र आता मृगसरी बरसल्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे..मृगसरी बरसल्यानंतर सर्वाधिक सुखावला तो बळीराजा, अद्यापही पेरणीयोग्य पाऊस झाला नसला तरी शेतकऱ्यांची पेरणीसाठी लगबग मात्र सुरू झाली आहे. बी-बियाणे, खतांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची लगबग वाढली असून शेतकरी आता पेरणीयोग्य पावसाच्या प्रतीक्षेला लागला आहे..Premium|BSE Private Banks Index : बीएसई प्रायव्हेट बँक्स इंडेक्समध्ये खासगी बँकांची वाढती ताकद स्पष्ट.किमान १५ जूनपर्यंत जोर नाहीमॉन्सून दक्षिण कोकणात दाखल झाला असून सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये नऊ जूनपर्यंत मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. मात्र त्यानंतर किमान १५ जूनपर्यंत राज्यातील पावसाचा एकंदरीत जोर तसेच मॉन्सूनच्या प्रगतीचा वेग कमी होण्याची शक्यता हवामानाच्या सध्याच्या अंदाजातून दिसून येत आहे. त्यामुळे या कालावधीत राज्यात सर्वत्र समाधानकारक पावसाची शक्यता कमी आहे.सध्याच्या हवामान अंदाजानुसार किमान १५ जूनपर्यंत विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश, आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये दुपारनंतर ढग व विखुरलेल्या स्वरूपाचा मेघगर्जनेसह वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तथापि, हा पाऊस व्यापक क्षेत्रात पेरणीस पोषक ठरेल, अशी परिस्थिती अद्याप दिसत नाही, असे हवामान खात्याने वर्तविलेल्या अंदाजात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.