महाराष्ट्राचा ‘माउंटन मॅन’! पत्नीला रस्त्याअभावी गमावलं; आता पती गावासाठी स्वतःच खोदतोय रस्ता, मांझींची आठवण करून देणारी कहाणी

बिहारचे ‘माउंटन मॅन’ दशरथ मांझी यांची कहाणी आपण अनेकदा ऐकली असेल. पत्नीच्या मृत्यूनंतर त्यांनी डोंगर फोडून रस्ता तयार केला होता. पण आता महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातही अशीच एक घटना समोर आली आहे. रस्त्याअभावी पत्नीला जीव गमावल्यानंतर एका व्यक्तीने गावकऱ्यांना सोबत घेत रस्ता बनवण्याचा निर्धार केला आहे..चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यात, तेलंगणा सीमेच्या जवळ घोडांकप्पी हे छोटंसं गाव आहे. डोंगराळ भागात वसलेल्या या गावात जवळपास २० कुटुंबं राहतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून गावाला मुख्य रस्त्याशी जोडणाऱ्या पक्क्या रस्त्याची प्रतीक्षा आहे. मात्र, ही प्रतीक्षा आता गावकऱ्यांनीच संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: ‘मांडकी’चा विकास फसला चिखलात; वर्गखोल्या, रस्ते, पाणी, कचरा, स्मशानभूमीपर्यंत प्रश्नच प्रश्न.१४ जून रोजी तुलसीराम गेडम यांच्या पत्नी संगीता यांनी एका मुलीला जन्म दिला. मात्र, प्रसूतीनंतर त्यांची प्रकृती बिघडली आणि त्यांचा मृत्यू झाला. गावापर्यंत पक्का रस्ता नसल्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका पोहोचू शकली नाही, अशी माहिती आहे.पत्नीला गमावल्यानंतर तुलसीराम यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. पण या दुःखातही त्यांनी हार मानली नाही. ‘आपल्यासारखं दुःख दुसऱ्या कुणाच्या वाट्याला येऊ नये,’ असा निर्धार करत त्यांनी गावकऱ्यांना एकत्र केलं आणि रस्त्याचं काम सुरू केलं आहे. विश्व आदिवासी दिनाचं औचित्या साधत त्यांनी या कामाला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत या रस्त्याचं जवळपास निम्मं काम पूर्ण झाल्याची माहिती आहे..पावसाळ्यात हा खडकाळ आणि चिखलाचा रस्ता आणखी धोकादायक बनतो, अशी प्रतिक्रिया गावकऱ्यांनी दिली आहे. मोटारसायकलही गावापर्यंत पोहोचणं कठीण होतं. गावाबाहेर जिल्हा परिषद शाळा असल्याने मुलांनाही रोज याच रस्त्याने जावं लागतं, असं गावकरी सांगतात..Satana News : २१ हजार कोटींचा हिशोब द्या! महिलांशी विश्वासघात सहन केला जाणार नाही; दीपिका चव्हाण यांचा सरकारवर हल्लाबोल.तुलसीराम सांगतात की, आपत्कालीन परिस्थितीत प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचं असतं. पत्नीला उपचाराची गरज होती, पण रस्त्याअभावी मदत वेळेत पोहोचली नाही. त्यामुळे आता प्रशासनाची वाट पाहत बसण्यापेक्षा गावकऱ्यांनीच पुढाकार घेतला आहे. २०२१ मध्ये मुख्यमंत्री ग्रामीण रस्ते योजनेतून गावापासून काही अंतरापर्यंत रस्ता झाला होता. मात्र, डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या घोडांकप्पीपर्यंतचा शेवटचा भाग अपूर्णच राहिला. पत्नीच्या आठवणींना मनात ठेवून तुलसीराम आता तोच रस्ता पूर्ण करण्यासाठी झटत आहेत. त्यांची कहाणी महाराष्ट्राच्या ‘माउंटन मॅन’ची नवी ओळख बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.