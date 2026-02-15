Rahul Narwekar : अलिबागमध्ये नेमकं काय घडलं होतं? राहुल नार्वेकरांनी सांगितला घटनाक्रम; संजय राऊतांनाही दिलं आव्हान

नागपूर : शिवसेना (उबाठा)चे खासदार संजय राऊत हे जमीन घोटाळ्याप्रकरणी कारागृहात राहून आले आहेत. ते हे विसरले असतील मात्र, जनता विसरलेली नाही. त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व चित्रफिती त्यांनी जाहीर कराव्यात, त्यावर सविस्तर आणि ठोस उत्तर दिले जाईल, असा पलटवार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नारर्वेकर यांनी येथे केला. ‘पर्यावरण संसद’ कार्यक्रमानिमित्त नागपुरात आले असताना नार्वेकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. .अलिबाग येथील कथित प्रकरणात राऊत यांनी आणखी काही चित्रफिती असल्याचा दावा करत नार्वेकर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. याबाबत विचारले असता नार्वेकर म्हणाले, “राऊत यांना आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आणि अफवा पसरवण्यात रस आहे.” अलिबागमध्ये आमच्या कुटुंबाचे वास्तव्य आहे. तेथे माझी शेती असून मी नियमितपणे अलिबागला जात असतो. असंही त्यांनी सांगितलं..हो की नाही एवढंच बोला! मला बोलायचंय म्हणणाऱ्या वाल्मिक कराडला कोर्टानं फटकारलं; सुनावणीत काय घडलं?.दरम्यान, त्या दिवशी नेमकं काय घडलं? याबाबतही त्यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, संबंधित दिवशी दोन व्यक्तींमध्ये वाद सुरू होता. मारामारी होत असल्याचे दिसल्याने मी तेथे जाऊन वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला. त्या जागेशी माझा कोणताही संबंध नाही, असही त्यांनी स्पष्ट केले..Santosh Deshmukh Case: ''संतोष देशमुख प्रकरणातल्या आरोपींनी राबवलं ऑपरेशन डी-टू'', उज्वल निकमांनी घेतलं थेट पाकिस्तानचं नाव.संजय राऊतांनी केलेल्या राजीनामाच्या मागणीवर बोलताना ते म्हणाले, “मी राजीनामा द्यावा, ही राऊत यांची जुनी भूमिका आहे. त्यामुळे ते वारंवार आरोप करत असतात. त्यांनी केलेले आरोप पूर्णपणे बिनबुडाचे आहेत. जर त्यांच्या कडे चित्रफिती असतील, तर त्या सार्वजनिक कराव्यात आम्ही त्याला कायदेशीर आणि तथ्याधारित उत्तर देऊ, असं आव्हानही त्यांनी संजय राऊतांना दिलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.